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ДТЕК здивований коментарем керівника ЄБРР, що містить недостовірну інформацію про компанію та її акціонера

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ДТЕК здивований коментарем керівника ЄБРР, що містить недостовірну інформацію про компанію та її акціонера

Фото: minfin.com.ua

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова працює з західними партнерами над відновленням зруйнованої росією інфраструктури й інтеграцією енергосистеми до ЄС. Саме тому компанія неприємно здивована коментарем керівника ЄБРР, що містить недостовірну інформацію про компанію та її акціонера.

Про це йдеться в коментарі  компанії, який був наданий редакції УНІАН. 

ДТЕК, що виробляє 12% критично важливої електроенергії для України не є монополістом ні за українським, ні за європейським законодавством. Після прийняття закону про олігархів, якій узгоджений Європейською комісією, акціонер компанії категорично не є олігархом, наголосили в ДТЕК.

«ДТЕК разом з усіма українськими енергетиками пройшов дві жахливі військові зими. Ми вклали $1,2 млрд власних коштів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була ціллю близько 200 ракетних і дронових атак росії. Майже 16 мільйонам українців, серед яких військові, діти, вчителі та лікарі ми повернули світло в оселі. І ми зробимо все можливе, щоб пройти третю складну зиму в умовах військової агресії росії проти України», - йдеться в повідомленні.

Під час повномасштабної війни компанія побудувала великий обʼєкт зеленої енергетики – Тилігульську ВЕС із загальною інвестицією понад €200 млн. Загалом інвестиції в зелену енергетику склали €1,4 млрд.

«Це наш внесок в членство України в Європейському Союзі та продовження кропіткої роботи компанії по інтеграції енергосистеми України в систему ЄС, яку ми ведемо вже два десятиліття», - йдеться в повідомленні.

ДТЕК вдячний західним партнерам за допомогу та співпрацю, показовим прикладом якої є рішення ЄС і уряду США надати компанії €107 млн. 

Компанія сподівається, що ЄБРР також максимально долучиться до відновлення української енергетики.

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