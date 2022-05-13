Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну

Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що світова спільнота повинна змусити Росію виплатити Україні контрибуції через війну.

Дуда зазначив, що у складний час Україна потребує підтримки світової спільноти, якою може стати надання статусу кандидатки на вступ до ЄС.

Про це повідомляє Канцелярія польського президента.

Заяву про необхідність виплати Росією шкоди завданої війною Анджей Дуда сказав під час брифінгу в Таллінні.

"Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота змусить Росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні", - наголосив президент Польщі.

Він також додав, що сподівається на те, що Україна отримає статус країни-кандидатки на вступ до ЄС.

"Сподіваємося, що таке рішення буде прийнято і що незабаром українці зможуть насолоджуватися відчуттям відкритості на Заході, де їх чекають", – сказав він.

Нагадаємо, РФ несе на собі успадковану відповідальність за Катинський злочин. Дуда вважає, що Варшава має ініціювати сплату Москвою відшкодування.

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