"Думки у Буратіно короткі": Росія вдарила по власному газопроводу і "промазала" - Арестович

Не варто виключати такої вірогідності, що Росія може обстріляти й українську ГТС.

Про це 28 вересня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Росія сама підірвала свої "Північні потоки". Вони закопали десятки мільярдів доларів. Чому б не підірвати їх на сухопутній ділянці, що простіше відновити. Вони перейшли у режим миттєвих рішень. Думки у Буратіно короткі, які здатні знищити перспективи, десятки мільярдів доларів, бо їм просто хочеться відрізати Європу, у якої заповнені газові сховища. Я не виключаю спробу удару по українській ГТС. У мене є припущення, що вони вирішили взагалі відрізатись від Європи. Уявляєш ідіотизм: тобто вони добровільно перетворюють свою країну в Північну Корею без перспектив відновлення стосунків. Мовляв, ми відріжемось, а тут ви замерзайте", - сказав Арестович.

Нагадаємо, російські труби газопроводу "Північного потоку", ймовірно, знищені назавжди.

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