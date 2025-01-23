Два ешелони боєприпасів вже в Україні: у PHU Lechmar розповіли про хід закупівель для ДПСУ

Польська компанія PHU Lechmar заявила, товар військового призначення в рамках контракту з ДПСУ на суму 23 мільярди гривень вже оглянула військова комісія, і він готується до відвантаження до України. Наразі закінчено документальну роботу і компанія починає відвантаження за контрактом. Попередній контракт з ДПСУ на закупівлю 155-мм пострілів був виконаний влітку 2024 року в повному обʼємі.

У компанії наголошують, що з 1 січня 2025 року компанія вже завезла ДПСУ два ешелони боєприпасів і понад 40 машин, а за останні 3 місяці в рамках роботи з Державною прикордонною службою України є відчутні результати.

Більше того, Силам оборони було поставлено дуже потрібні самохідні гаубиці. Вони приїхали до ДПСУ за місяць з моменту передоплати і це при тому, що на світовому ринку вони мають величезний дефіцит.

«І ще багато чого важливого і необхідного для Сил безпеки та оборони. Зокрема два ешелони боєприпасів заїхало в Україну на минулому тижні. Ми б не мали писати та говорити про це, бо все що відбувається в українському медіапросторі дуже ретельно вивчають наші вороги, але інформаційна атака останніх днів змушує нас це робити», - зазначив представник компанії PHU Lechmar.

Нагадаємо, у листопаді на Ставці Верховного Головнокомандувача України було прийнято рішення про перерозподіл 23 млрд на закупівлю снарядів Державною прикордонною службою. Польська компанія PHU Lechmar взяла на себе зобов'язання закупити необхідні снаряди для Сил безпеки та оборони.

PHU Lechmar – польська логістична компанія, яка понад 10 років знаходить та закуповує озброєння по всьому світу. Компанія працює з силами безпеки та оборони України з 2014 року, а особливого значення співробітництво набуло в умовах повномасштабної війни. Повідомляється, що PHU Lechmar має широку базу контактів та значний досвід роботи із виробниками військової продукції, державними та приватними підприємствами оборонної промисловості по всьому світу.