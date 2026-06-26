Два інвестпроєкти ДТЕК на €2 млрд визначено Кабміном як флагманські в межах «Економіки майбутнього»

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Перелік представили міжнародним інвсторам та партнерам на Конференції з питання відновлення України (URC) у Ґданську, йдеться в повідомленні компанії.

Мова йде про Полтавську вітроелектростанцію потужністю 650 МВт та газову турбіну комбінованого циклу (CCGT) на майданчику Бурштинської ТЕС. Сумарний обсяг інвестицій у два проєкти перевищує 2 млрд євро.

Полтавська ВЕС оцінюється приблизно в 1,2 млрд євро. Очікуваний річний обсяг генерації — понад 2 ТВт·год, чого достатньо для постачання електроенергії близько 1 млн домогосподарств. Проєкт має вийти на стадію готовності до будівництва у другій половині 2026 року, введення в експлуатацію заплановане до 2029 року. За даними ДТЕК, станція стане найбільшою континентальною ВЕС у Східній Європі. Компанія веде переговори з міжнародними фінансовими інституціями та приватними інвесторами щодо фінансування за моделями акціонерного капіталу, боргу та стратегічного партнерства.

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Газова турбіна на Бурштинській ТЕС потужністю до 650 МВт потребуватиме близько 900 млн євро інвестицій. Установка забезпечуватиме маневрену генерацію для покриття пікового попиту та балансування відновлюваних джерел; очікуваний річний обсяг — до 5 ТВт·год. Початок комерційної експлуатації прогнозується до 2032 року.

Усього до переліку флагманських проектів «Економіка майбутнього» уряд відібрав 18.

Як відомо, «Економіка майбутнього» — це стратегічна рамка розвитку української економіки на найближчі 10-15 років, розроблена Урядом України спільно з аналітиками Світового банку і міжнародними експертами. Вона передбачає побудову максимально ліберальної економіки, повністю інтегрованої до ЄС.

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