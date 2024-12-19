Два роки сміливості: як Brave Inventors будують технологічне майбутнє українського miltech-сектору

Brave Inventors — українська некомерційна акселераційна платформа для інновацій у сфері defense tech. Вона допомагає винахідникам на шляху створення оборонних технологій: від прототипування та бета-тестування до залучення інвестицій і виходу на глобальні ринки.

І вже другий рік платформа об'єднує команди розробників, інвесторів та партнерів, забезпечуючи Україні технологічну перевагу. Цьогоріч команда підсумувала свої здобутки та опитала українських виробників, щоб визначити ключові виклики й перспективи розробників.

Тренди українського miltech сектору

Опитування серед команд Brave Inventors стало інсайтом цього року. Воно дало можливість не лише заглибитися у реальні виклики, потреби та запити українських винахідників, але й адаптувати стратегію розвитку платформи відповідаючи на реальну проблематику. Ось ключові результати:

Хто стоїть за розробками?

Більшість українських виробників — це фахівці віком від 36 до 45 років (44,4%) та 26-35 років (33,3%). Найбільше представників із досвідом у цивільному виробництві — 38,9%, а також у сфері IT та логістики. Це свідчить про мультидисциплінарність команд та готовність використовувати досвід з різних галузей.

На чому фокусуються винахідники?

Поле розробок українського мілтек-ринку сьогодні виглядає так:

Близько 50% команд працюють над дронами та безпілотними системами — це ключовий фокус розвитку.

команд працюють над — це ключовий фокус розвитку. 22,2% зосереджені на транспортних рішеннях .

зосереджені на . Решта команд займаються РЕБ, пошуком мін, програмним забезпеченням та іншим.

Швидкість, яка вражає

Українські мілтек-розробники демонструють небачену гнучкість. 83,3% команд пройшли шлях від ідеї до тестування менш як за рік. А 61,1% здатні виготовити продукт за місяць.

Що заважає зростати?

Серед основних викликів:

Брак кадрів — 19,03%.

— 19,03%. Нестача фінансування — 16,7%.

— 16,7%. Проблеми з бронюванням — 14,3%.

При цьому 44,4% команд зазначили, що для переходу на наступний етап розвитку їм необхідно лише 100-500 тисяч USD.

Незважаючи на це, 100% респондентів продовжують фінансувати свої проєкти з власних коштів. Серед додаткових джерел — державні гранти та підтримка інвесторів (по 33,3%).

Чому винахідники обирають Brave Inventors

Учасники опитування відзначили кілька ключових аспектів платформи, які роблять її незамінною для мілтек-команд. Серед них:

Нетворкінг та партнерства , які відкривають нові можливості для співпраці.

, які відкривають нові можливості для співпраці. Маркетингова та PR підтримка , що допомагає заявити про свої розробки.

, що допомагає заявити про свої розробки. Доступ до менторів та інвесторів, який дозволяє масштабувати проєкти й досягати наступних етапів розвитку.

Brave Inventors підтримує українські мілтек-команди, які створюють інновації для забезпечення ефективності військових операцій. Технологічні рішення, розроблені командами, допомагають вирішувати ключові задачі оборонного сектору, підвищуючи його результативність та адаптивність у сучасних умовах.

Також Brave Inventors в 2024 році:

Підтримували інновації : понад 150 прямих запитів на закупівлю розробок українських виробників від військових частин, фондів і волонтерських ініціатив.

: понад на закупівлю розробок українських виробників від військових частин, фондів і волонтерських ініціатив. Інвестували : успішний раунд фінансування для виробників військових баггі, перемовини з міжнародним венчурним фондом та організація серії переговорів “інвестор-виробник”.

: успішний раунд фінансування для виробників військових баггі, перемовини з та організація серії переговорів “інвестор-виробник”. Донатили : передано більше 350 тисяч гривень донатів на потреби армії — організовано закупівлю дронів,засобів зв’язку.

: передано більше донатів на потреби армії — організовано закупівлю дронів,засобів зв’язку. Організовували : організація випробувань на "Залізному полігоні" , що стало відправною точкою для кодифікації багатьох розробок.

: організація випробувань на , що стало відправною точкою для кодифікації багатьох розробок. Брали участь у глобальних подіях та міжнародних виставках: представлення платформи та першого інвестиційного каталогу Brave inventors на одному з найбільших світових експо безпілотних систем UMEX-2024 в Абу-Дабі, участь у дискусійній панелі присвяченій інвестиціям на Carpathian Sea Democracy Week,

Brave Inventors організували запрошення для команд на такі події, як:

IDEX-2025 (ОАЕ, Спецтехноекспорт),

(ОАЕ, Спецтехноекспорт), EUROSATORY (Франція, Спецтехноекспорт),

(Франція, Спецтехноекспорт), DRONETECH 2024 (Польща, EEN),

(Польща, EEN), INVESTMAN EXPO (Україна),

(Україна), CES 2025 (США, DroneUA),

(США, DroneUA), Commercial UAV Expo 2024 (США, DroneUA).

Ці заходи надають можливість українським розробникам продемонструвати свої інновації, залучити нових партнерів і відкрити нові горизонти для співпраці.

Платформа не лише надає технологічний поштовх, але й відкриває доступ до зв'язків, інвесторів та ринків. Другий рік роботи Brave Inventors показав конкретні результати: платформа стала активним ком'юніті, яке об'єднує виробників, інвесторів і партнерів для розвитку українських мілтек-рішень. Brave Inventors допомагає командам на кожному етапі — від створення прототипів до залучення фінансування та виходу на ринок. Крім того, платформа виступає місцем взаємодії, де волонтери, військові та фонди знаходять необхідні технологічні рішення для фронту.

Підтримуйте українських винахідників, інвестуйте в інновації та ставайте частиною змін, які наближають нашу перемогу.