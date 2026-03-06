ТСН у соціальних мережах

Дві нові майстерні: Інтерпайп Пінчука разом з міською владою модернізують професійну освіту

Інтерпайп Віктора Пінчука та міська влада Дніпра продовжують розвивати в Дніпрі екосистему технічної освіти. Тепер майбутні електромонтери та токарі в ПТУ №2 вчитимуться у сучасних майстернях. Тут діти працюватимуть в комфортних умовах, на сучасному обладнанні та за актуальними навчальними програмами.

Протягом року в двох нових майстернях навчатиметься до 200 людей. Серед них – учні, які вступили в ПТУ після 9 та 11 класів, а також люди різного віку, які проходять курси підвищення кваліфікації чи здобувають професію за прискореною програмою.

Оновлення матеріально-технічної бази взяли на себе промисловці.  В майстерню токарів, зокрема, закупили сучасні верстати для токарних робіт, фрезерування, свердління, заточування, шліфування. Завдяки цьому випускники ПТУ № 2 матимуть хорошу фахову підготовку і розумітимуть перспективи професії, вважають в компанії.

«Електромонтери та токарі – кваліфіковані робітники, яких неможливо підготувати за місяць-два. Тому якісна професійна освіта – надзвичайно важлива, і ми як роботодавець готові інвестувати у неї так само активно, як інвестуємо у власне виробництво. Обладнання в майстернях та машинобудівному комплексі Інтерпайп - подібні. Тому випускники цього навчального закладу зможуть повноцінно працювати у наших цехах з першого дня», – зазначає голова правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко. 

Включеність бізнесу у навчання молоді в коледжі – світова практика. За підтримки Міністерства освіти поступово вона запроваджується і в Україні.

«Посилити співпрацю профтеху з бізнесом – це одна із цілей системи професійної освіти сьогодні. Ми прагнемо зробити роботодавців активними партнерами в підготовці кваліфікованих кадрів. Зараз в Дніпрі ми бачимо чудовий приклад взаємодії бізнесу, міської влади і професійної освіти, в якій виграють всі, оскільки роботодавець отримує кваліфікованого робітника, студент – сучасні знання і затребувану професію, а коледж – нові лабораторії і програми, які дають змогу готувати кваліфікованих фахівців тут і зараз», – зазначив під час відкриття майстерень заступник міністра освіти Україні Дмитро Завгородній.    

Та робота Інтерпайп з розвитку екосистеми технічної освіти в Дніпрі – значно ширша. Починаючи з  2019 року компанія модернізує навчальні локації у гімназіях та ліцеях, позашкіллі, коледжах і ВНЗ Дніпра, адаптує навчальні програми. Таким чином, формуються прості та зрозумілі навчальні маршрути для молоді. 

“Ми прагнемо зацікавити молодь ще під час навчання в середніх класах, далі – створюємо умови для отримання якісної професіонально-технічної або вищої освіти і, нарешті чекаємо у наших цехах – у якості кваліфікованих робочих чи інженерів, вправних та вмотивованих”, – розповідає директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак. 

В Дніпрі вже працює 20 новітніх освітніх локації. Така колосальна робота стала можливою лише після об’єднання зусиль з міською владою, яка взяла на себе повний комплекс ремонтних робіт всіх задіяних приміщень.

“Крім прикладу ефективної співпраці та колаборації між державою, місцевим самоврядуванням та відповідальним бізнесом, ці наші проєкти є прикладом стратегічного мислення. Коли ми це починали — це була моя ідея, що потрібно це робити. Аби перетворити профтехосвіту на освіту, що подобатиметься дітям і роботодавцям. Це вигідно місту, бізнесу, викладачам. Але насамперед — дітям”, — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

Екосистему технічної освіти доповнює низка освітній проєктів та конкурсів в регіоні, які ініціює Інтерпайп. Вони проходять у партнерстві з навчальними закладами, до роботи залучають викладачів та вчителів. Наразі в екосистему залучені понад 13000 тисяч дніпровських дітей.

