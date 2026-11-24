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В Україні громадяни, які мають право на кілька видів пенсій, зазвичай повинні обрати лише одну виплату. Однак є винятки, коли пенсію дозволено поєднувати із соціальною допомогою або отримувати кошти з різних пенсійних систем.

Про це повідомили в “Судово-юридичній газеті”.

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Чи можна отримувати дві пенсії одночасно

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якщо людина одночасно має право на пенсію за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, вона повинна обрати лише один із цих видів виплат.

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Наприклад, якщо пенсіонер після смерті чоловіка або дружини отримав право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, отримувати її разом із пенсією за віком за загальним правилом не можна. Потрібно визначитися, який вид пенсійного забезпечення обрати.

Таке саме правило діє для громадян, які одночасно мають право на пенсію за віком та по інвалідності.

Хто може отримувати дві виплати

Водночас закон передбачає винятки для окремих категорій українців.

Зокрема, люди з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу.

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Для цього необхідно мати відповідний статус, право на пенсію через втрату годувальника та відповідати умовам призначення соціальної допомоги.

У такому випадку виплати дозволено поєднувати, оскільки йдеться про різні види державного забезпечення.

Коли дозволено отримувати пенсії з різних систем

Ще один виняток стосується громадян, які беруть участь у кількох рівнях пенсійної системи.

Відповідно до статті 2 Закону №1058-IV, українці можуть одночасно отримувати пенсійні виплати з різних рівнів пенсійного забезпечення у встановленому законом порядку.

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Наприклад, людина може отримувати державну пенсію за віком та додаткові виплати з недержавного пенсійного фонду, якщо має на них право.

Отже, заборона на одночасне отримання кількох пенсій стосується насамперед виплат за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника в межах загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Водночас закон дозволяє окремі поєднання пенсійних виплат із соціальною допомогою та виплатами з інших рівнів пенсійної системи.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, в Україні пенсіонери, які продовжують працювати, можуть збільшити свої виплати завдяки додатковому страховому стажу та заробітній платі. Як пояснив ТСН.ua пенсійний юрист Любомир Кожухов, Пенсійний фонд щороку від 1 квітня проводить автоматичний перерахунок, якщо людина накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або попереднього перерахунку. Водночас пенсіонер може самостійно звернутися до ПФУ, не чекаючи квітня, якщо має необхідний стаж.

Крім того, для окремих категорій громадян діють особливі правила виплати пенсій. Зокрема, люди, які перебувають на повному державному утриманні у спеціальних закладах, зазвичай отримують 25% призначеної пенсії, а решту коштів спрямовують на їхнє утримання.

Однак якщо пенсія перевищує вартість утримання, людині виплачують відповідну різницю, але не менш ніж 25% пенсії. Окремі винятки передбачені для пенсіонерів із непрацездатними членами сім'ї на утриманні, дітей, які втратили годувальника, та отримувачів пенсій за особливі заслуги перед Україною.

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