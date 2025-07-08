Директорка по персоналу Метінвесту Тетяна Петрук ввійшла в ТОП-3 найкращих HR-керівників України

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Створив рейтинг журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших», спільно з діловим порталом Delo.ua, а найкращих відібрало експертне журі.

До першої п’ятірки кращих ейчарів увійшли представники Київстару, Kernel, Нової пошти та Астарта-Київ.

Компанія Метінвест Ріната Ахметова в той самий час посіла восьме місце серед найкращих роботодавців України, та отримала перемогу у спецномінації «Лідер взаємодії бізнесу з закладами освіти». Його компанія отримала за створення першого приватного гірничо-металургійного університету Метінвест Політехніка, у розвиток якого спрямувала 513 млн грн.

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«Інвестиції бізнесу в освіту — це не лише внесок у майбутнє компанії, а й системне рішення для подолання кадрового дефіциту в країні. Створивши Метінвест Політехніку, ми довели, що інтеграція бізнесу у сферу вищої технічної освіти здатна формувати інженерну еліту, яка мислить інноваційно, використовує знання на практиці й вже сьогодні долучається до відновлення промисловості», — наголосила Тетяна Петрук.

Раніше Групу Метінвест Ріната Ахметова також визнали одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.