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ТСН у соціальних мережах

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Дизель дешевшає, автогаз повзе вгору: актуальні ціни на АЗС України 16 листопада

У середньому бензин А-95 у понеділок коштує близько 88,49 грн за літр, а дизель — 103,42 грн за літр.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Автозаправка

Автозаправка / © Associated Press

Мережі АЗС України оприлюднили нові ціни на бензин, дизель та автогаз 16 листопада. Частина автозаправок знизила вартість дизельного пального, тоді як автогаз у деяких мережах демонструє зростання.

Про це повідомляє «Главком».

У мережі UPG за добу дизельне пальне втратило в ціні 1 грн/л і тепер коштує 100,90 грн/л. Вартість преміального дизеля ДП+ також знизилася на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. Ціни на бензин та автогаз залишилися без змін.

В OKKO звичайний дизель і ДП+ здешевшали на 1 грн/л — до 104,90 грн/л та 107,90 грн/л відповідно.

Водночас WOG і Socar не переглядали ціни на жоден із представлених видів пального. Зокрема, на WOG літр автогазу коштує 63,50 грн, дизельного пального — 105,90 грн, а ДП+ — 108,90 грн.

«Укрнафта» знизила ціну на преміальне дизельне пальне на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. Вартість бензину, звичайного дизеля та автогазу в мережі залишилася на попередньому рівні.

Не змінилися ціни й у мережі KLO. А-95 там продають по 84,90 грн/л, дизельне пальне — по 103,90 грн/л, ДП+ — по 107,90 грн/л, а автогаз — по 62,90 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 додав у ціні 5 коп./л і коштує 86,04 грн/л. Водночас дизельне пальне здешевшало на 1,55 грн/л — до 100,44 грн/л. Автогаз, навпаки, здорожчав на 46 коп./л — до 59,45 грн/л.

Найвища вартість бензину А-95 наразі зафіксована в мережі Socar — 91,90 грн/л. Там же найдорожче продають звичайне дизельне пальне — 106 грн/л, а преміальний дизель — 109 грн/л.

Найбільше за автогаз доведеться заплатити на OKKO та Socar — по 63,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального залишається в «БРСМ-Нафті» — 59,45 грн/л.

Ціни на пальне в Україні 16 листопада 2026 року

UPG

  • А-95 — 86,90 грн/л

  • А-95+ — 89,90 грн/л

  • ДП — 100,90 грн/л

  • ДП+ — 103,90 грн/л

  • А-100 — 97,90 грн/л

  • А-92 — —

  • Газ — 61,90 грн/л

ОKKO

  • А-95 — 90,90 грн/л

  • А-95+ — 93,90 грн/л

  • ДП — 104,90 грн/л

  • ДП+ — 107,90 грн/л

  • А-100 — 100,90 грн/л

  • А-92 — —

  • Газ — 63,90 грн/л

WOG

  • А-95 — 90,90 грн/л

  • А-95+ — 93,90 грн/л

  • ДП — 105,90 грн/л

  • ДП+ — 108,90 грн/л

  • А-100 — 100,90 грн/л

  • А-92 — —

  • Газ — 63,50 грн/л

Socar

  • А-95 — 91,90 грн/л

  • А-95+ — 94,90 грн/л

  • ДП — 106,00 грн/л

  • ДП+ — 109,00 грн/л

  • А-100 — 102,00 грн/л

  • А-92 — —

  • Газ — 63,90 грн/л

«Укрнафта»

  • А-95 — 86,90 грн/л

  • А-95+ — 86,90 грн/л

  • ДП — 101,90 грн/л

  • ДП+ — 103,90 грн/л

  • А-100 — —

  • А-92 — 84,90 грн/л

  • Газ — 60,90 грн/л

KLO

  • А-95 — 84,90 грн/л

  • А-95+ — 92,60 грн/л

  • ДП — 103,90 грн/л

  • ДП+ — 107,90 грн/л

  • А-100 — 101,90 грн/л

  • А-92 — 83,50 грн/л

  • Газ — 62,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А-95 — 86,04 грн/л

  • А-95+ — —

  • ДП — 100,44 грн/л

  • ДП+ — —

  • А-100 — —

  • А-92 — —

  • Газ — 59,45 грн/л

До слова, ціни на автогаз в Україні можуть зрости до 63-67 грн за літр уже протягом найближчих двох тижнів через дефіцит у Європі та чергове здорожчання у постачальників на 15% у листопаді. Як повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, ринок бензину наразі залишається стабільним і збалансованим, а от висока ціна автогазу змушує деякі компанії взагалі відмовлятися від його закупівлі через ризик не продати дороге пальне.

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