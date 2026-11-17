Ціни на пальне 17 листопада / © Unsplash

Реклама

У вівторок, 17 листопада, на українських АЗС змінилися ціни на дизельне пальне та скраплений газ. Одразу кілька великих мереж знизили вартість дизеля, водночас автогаз на окремих заправках здорожчав на 1 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу, які наводить «РБК-Україна».

Реклама

Ціни на дизель 17 листопада: де пальне здешевшало найбільше

Найсуттєвіше вартість дизельного пального знизила державна мережа «Укрнафта». Ціни на обидві марки ДП впали на 2 грн/л:

Реклама

звичайний дизель — до 99,90 грн/л;

ДП Energy — до 101,90 грн/л.

Таким чином, стандартний дизель на «Укрнафті» знову коштує менше ніж 100 грн за літр.

На 1 грн/л знизила ціни мережа UPG. Тепер пальне коштує:

EURO DIESEL — 99,56 грн/л;

upgDIESEL — 102,90 грн/л.

Найвигідніша пропозиція серед зазначених мереж — EURO DIESEL на UPG. Його вартість на 34 копійки нижча, ніж стандартного дизеля на «Укрнафті».

Ціни на дизель на WOG: скільки коштує пальне після зниження

Мережа WOG також переглянула вартість дизельного пального, зменшивши ціни на обидві марки на 1 грн/л:

Реклама

ДП Євро-5 — до 104,90 грн/л;

ДП Mustang — до 107,90 грн/л.

Попри здешевлення пропозиції WOG залишаються дорожчими за аналогічне пальне на UPG та «Укрнафті».

Різниця між найдешевшим дизелем на UPG і ДП Mustang на WOG становить 8,34 грн/л. Для автомобіля з баком на 50 літрів це понад 417 грн різниці за повну заправку.

Ціни на автогаз в Україні: де здорожчав скраплений газ

На відміну від дизеля скраплений газ на окремих АЗС здорожчав. На 1 грн/л підвищили вартість дві мережі:

OKKO — до 64,90 грн/л;

«Укрнафта» — до 61,90 грн/л.

Найвища ціна серед зазначених мереж зафіксована на OKKO. Водночас найдешевший автогаз пропонують UPG та «Укрнафта» — по 61,90 грн/л.

Реклама

Ціни на бензин А-95 та А-100: скільки коштує літр

У сегменті бензину 17 листопада змін не відбулося. Усі марки залишилися на попередньому рівні.

Найдешевший стандартний бензин А-95 продають на «Укрнафті» та UPG — по 86,90 грн/л.

Преміальні марки А-95 та А-100 традиційно коштують дорожче, особливо в мережах OKKO, WOG і SOCAR.

Скільки коштує пальне на АЗС OKKO, WOG, SOCAR, UPG та «Укрнафта» 17 листопада

Ціни на пальне OKKO

Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;

Бензин А-95 Євро — 90,90 грн/л;

ДП Pulls — 107,90 грн/л;

ДП Євро — 104,90 грн/л;

Автогаз — 64,90 грн/л (+1 грн).

Ціни на пальне WOG

Бензин 100 — 100,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 93,90 грн/л;

Бензин 95 Євро — 90,90 грн/л;

ДП Mustang — 107,90 грн/л (-1 грн);

ДП Євро-5 — 104,90 грн/л (-1 грн);

Автогаз — 63,50 грн/л.

Ціни на пальне SOCAR

Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;

Бензин А-95 — 91,90 грн/л;

ДП NANO Extro — 109,00 грн/л;

ДП NANO — 106,00 грн/л;

Автогаз — 63,90 грн/л.

Ціни на пальне «Укрнафта»

Бензин 95 Energy — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Бензин А-92 — 84,90 грн/л;

ДП Energy — 101,90 грн/л (-2 грн);

Звичайний дизель — 99,90 грн/л (-2 грн);

Автогаз — 61,90 грн/л (+1 грн).

Ціни на пальне UPG

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

ДП upgDIESEL — 102,90 грн/л (-1 грн);

ДП EURO DIESEL — 99,56 грн/л (-1 грн);

Автогаз — 61,90 грн/л.

Нагадаємо, раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн попереджав про можливе здорожчання автогазу в листопаді. За його прогнозом, через дефіцит скрапленого газу в Європі та зростання закупівельних цін його вартість в Україні могла сягнути 63–67 грн/л.

Також економістка Олена Нусінова прогнозувала подальше зростання цін на бензин до кінця 2026 року. За негативного сценарію, зокрема в разі загострення ситуації на Близькому Сході та перебоїв із постачанням нафти, вартість бензину А-95 в Україні могла наблизитися до 100 грн/л.

Новини партнерів

Новини партнерів