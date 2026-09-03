Дизель наближається до 100 грн за літр: експерт попередив про новий стрибок цін на АЗС

Ціни на пальне зростуть / © pixabay.com

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Українським водіям варто готуватися до нового підвищення цін на заправках. Світовий ринок нафтопродуктів різко пішов угору, і цей стрибок уже почав впливати на вартість пального в Україні. За прогнозом, бензин і дизель протягом приблизно двох тижнів можуть здорожчати орієнтовно на 5 грн за літр.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

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Новий виток здорожчання нафтопродуктів розпочався на світових ринках на початку цього тижня. Як пояснив Куюн, біржова вартість дизеля в Лондоні вже піднялася вище за квітневі максимуми, які спостерігалися на початку кризи через війну між Іраном та Ізраїлем.

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«Гуртовий ринок полетів вже дуже сильно, додав 4-4,5 гривні за останні три дні. Відповідно і роздріб теж підтягується», — зазначив експерт.

Куюн очікує, що нинішнє зростання світових котирувань може додати до вартості дизеля в Україні близько 5 грн/л. Однак це здорожчання, за його прогнозом, розтягнеться приблизно на два тижні.

Середня вартість дизельного пального зараз становить 91,31 грн за літр. Якщо прогнозоване підвищення реалізується повністю, цей показник може наблизитися до 96 грн/л. На деяких заправках ціна може дійти приблизно до 98 грн. Водночас дизель по 100 грн/л поки не є основним сценарієм.

«Якщо буде далі зростати ціна, наприклад, інші якісь проблеми виникнуть, то в принципі не доводиться виключати, що може завалитися ціна і за 100 гривень», — додав Куюн.

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Схожа ситуація очікується і з бензином. За оцінкою експерта, він також може подорожчати приблизно на 5 грн за літр. Наразі середня ціна бензину А-95 в Україні становить 80,70 грн/л.

Дефіциту пального наразі немає. Навіть у період пікового споживання основні види пального є в достатній кількості.

«Головне, що було пальне. З цим у нас сьогодні все гаразд», — додав експерт.

Окремим ризиком для ринку залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі. За словами експерта, учасники паливного ринку наразі готуються до різних сценаріїв.

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Нагадаємо, сьогодні українські автозаправні станції зафіксували чергове зростання цін на пальне. Станом на 3 вересня середня вартість бензину А-95 досягла 82,08 грн за літр, а дизельного пального — 92,77 грн за літр.

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