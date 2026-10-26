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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Дизель перевалив за 100 грн: що відбувається з цінами на пальне 26 жовтня

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пальне здорожчало

Пальне здорожчало / © Associated Press

Сьогодні, 26 жовтня, найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,77 грн за літр, дизельного пального — 104,14 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, у мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 здорожчав на 20 коп/л, а дизельне пальне — на 16 коп/л. Водночас автогаз здешевшав на 1,30 грн/л. У мережі «Укрнафта» автогаз здорожчав на 1 грн/л. На АЗС WOG дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar — 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у WOG — 106,90 грн/л, а преміального дизеля — 109,90 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у також WOG — 56,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» — 50,99 грн/л.

Пальне — ситуація в Україні

За прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко стрибатимуть то вгору, то вниз, до того ж дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.

Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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