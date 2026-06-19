Дизель та бензин різко здешевшають: експерт розповів, що буде з цінами на АЗС

Експерт спрогнозував різке зниження цін на пальна в Україні / © Pixabay

Реклама

Протягом наступних кількох тижнів вартість дизельного пального в Україні має всі шанси впасти ще на 6 або 7 гривень за літр. Поступове здешевлення нафтопродуктів на вітчизняних заправках зумовлене позитивними змінами на європейському ринку.

Про це розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі «Новини.LIVE».

Етапи зниження вартості дизеля

Експерт зазначив, що процес зменшення цифр на стелах АЗС уже фактично розпочався. За його прогнозами, цього тижня ціна впаде на 1 гривню, наступного — на 2 гривні, а згодом покупці побачать додаткове здешевлення.

Реклама

«Ще 6–7 гривень точно в нас буде знижуватись», — підкреслив експерт.

За його словами, цей довгоочікуваний для українських водіїв процес розтягнеться на 2 або 3 тижні.

Ситуація з бензином та європейський вплив

Дмитро Льоушкін наголосив, що озвучений потенціал максимального здешевлення стосується насамперед дизельного пального. Вартість бензину також обов’язково піде на спад, проте кінцевий показник зниження буде трохи меншим через специфіку європейських котирувань.

«По бензину так само є потенціал зниження, але він на пару гривень менше», — пояснив фахівець.

Реклама

Він додав, що це безпосередньо пов’язано зі скороченням цінового відставання між цими видами пального у Європі.

Чому ціни не повернуться до мінімуму

Навіть якщо світова нафта повернеться до старих показників, пальне в Україні все одно залишиться дорожчим приблизно на 50 копійок або 1 гривню. Це пояснюється загальним зменшенням споживання в країні та посиленням конкуренції між мережами автозаправних станцій.

За останній час українські компанії також зазнали суттєвого збільшення фінансового навантаження через нові податки та зростання тарифів на електроенергію. Всі ці додаткові щоденні витрати на утримання бізнесу неминуче закладаються у кінцеву вартість кожного проданого літра.

Нагадаємо, водночас Росія опинилася перед загрозою найбільшої паливної кризи за останні десятиліття. Через удари по нафтопереробних заводах вона втратила значну частину потужностей, а дефіцит пального вже відчувають у регіонах.

Реклама

Новини партнерів