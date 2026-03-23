Дизель в Україні

Україна має достатні запаси дизельного пального до кінця березня, однак ситуація з постачанням у квітні залишається невизначеною.

Про це повідомляють аналітики консалтингової компанії Enkorr, пише Reuters.

Імпорт зростає, але ризики залишаються

За даними експертів, щоденні обсяги імпорту дизеля зросли приблизно на 3% і наразі становлять майже 17 тис. тонн. Якщо така динаміка збережеться, загальний імпорт у березні може сягнути близько 522 тис. тонн, майже на рівні минулого року.

Після масованих ракетних ударів РФ по українських нафтопереробних потужностях країна практично повністю перейшла на імпорт пального. Основні постачання здійснюються з країн Західної, Центральної та Південної Європи.

Невизначеність щодо квітня

Водночас ситуація на наступний місяць залишається відкритою. За словами аналітиків, постачальники не поспішають укладати довгострокові контракти та відкладають рішення до останнього моменту.

«Переговори тривають, але поки що ніхто не називає конкретних обсягів чи гарантій постачання», — зазначив один із учасників ринку.

Ціни на пальне різко зростають

Ще одним фактором ризику є стрімке здорожчання пального. За словами трейдерів, гуртові ціни на дизель за останній місяць зросли майже на 50%.

Основною причиною називають загострення ситуації на Близькому Сході, яке впливає на глобальний ринок нафти. У разі затягування конфлікту ціни можуть зрости ще більше.

Альтернатива — біопаливо

На цьому тлі Україна може збільшити виробництво сировини для біодизеля. За словами заступника міністра економіки, площі під ріпаком можуть зрости до 1,5 млн га, якщо високі ціни на пальне збережуться.

Хоча поточні запаси дизеля дозволяють пройти березень без дефіциту, ситуація на АЗС у квітні залежатиме від імпорту та цінової кон’юнктури на світовому ринку.