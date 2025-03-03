Ефект лате: як дрібні витрати непомітно спустошують гаманець і що з цим робити

Незначні щоденні витрати з часом перетворюються на значні суми. Українці щомісяця витрачають тисячі гривень на каву, таксі та перекуси, навіть не помічаючи цього.

Як розпізнати "пожирачів" особистого бюджету та почати заощаджувати – читайте в матеріалі.

Що таке "ефект лате" і чому він важливий

"Ефект лате" – це фінансовий прийом, який популяризував американський фінансист і підприємець Девід Бах. Його суть полягає в тому, що незначні суми, витрачені на щоденні необовʼязкові речі, в перспективі стають суттєвими втратами. Фінансист звернув увагу на те, що філіжанка кави щодня поступово "зʼїдає" заощадження середньостатистичного американця. Відмова від кавʼярень на користь домашньої кави може зберегти гроші для подальших важливих інвестицій.

Ця концепція також може працювати в українських реаліях. Щоденні непомітні витрати на каву у кавʼярнях, перекуси в кафе, таксі та імпульсивні покупки можуть забрати близько 50 тисяч гривень на рік.

Найпоширеніші "пожирачі" бюджету українців

Філіжанка еспресо в Україні в середньому коштує 36 грн станом на лютий 2025 року, за даними Оpendatabot. Залежно від закладу та виду напою ціна коливається й до 120 грн.

Якщо середньостатистичний українець купує каву п'ять разів на тиждень, то це коштуватиме йому від 700 до 2400 грн на місяць. Річні витрати можуть досягати 12000-28800 грн – суми, достатньої для придбання домашньої кавомашини, яка послужить кілька років.

Легкі перекуси чи фастфуд коштуватимуть від 70 до 200 грн за один прийом їжі. За п'ять робочих днів на тиждень це складає 1400-4000 грн щомісяця. За рік сума буде більшою за 16 тисяч гривень. На ці заощаджені кошти можна придбати кухонні електроприлади, які стануть у нагоді для приготування перекусів удома.

Таксі замість громадського транспорту "зʼїдає" левову частку бюджету. Від середини 2024 року ціни на поїздку зросли на 10-25% залежно від міста. У великих містах за стандартну поїздку економ-класом платять 150-200 грн. Обираючи таксі тричі на тиждень замість громадського транспорту (переважно 8-25 грн за квиток), ви додатково витрачаєте 1800-2400 гривень щомісяця.

Незаплановані покупки – приховані витрати

84% усіх покупців роблять імпульсивні покупки, не маючи попереднього плану і піддаючись негайному бажанню придбати товар. Покупець здійснює в середньому три незаплановані покупки з кожних 10 відвідувань магазину, про це свідчить статистика дослідження американської консалтингової компанії Invesp.

Це стосується і українських реалій. Особливо під час війни кількість таких покупок зростає через хронічний стрес. Психоаналітикиня Олена Боровик пояснює, що страх перед невизначеним теперішнім і майбутнім впливає на прагнення до споживання, бо покупки дають ілюзію контролю. Акції "1+1", "2+1" чи знижка 50% часто спонукають купувати те, що не було в планах. Для середньостатистичної української родини це може складати близько 2000 грн чи навіть більше щомісяця.

Практичні способи раціоналізації витрат без погіршення якості життя

Дієвим методом є відстеження витрат.

"Спочатку корисно один-два місяці записувати всі витрати від руки, щоб краще розібратися, куди йдуть гроші. Потім варто перейти на мобільні застосунки, які автоматично категоризують витрати. Важливо регулярно, раз на тиждень або два, витрачати 15-30 хвилин на аналіз своїх фінансів. Недостатньо просто встановити додаток – потрібно систематично переглядати й аналізувати свої витрати", – рекомендує експертка з фінансової грамотності та інвестицій Юлія Баніт.

Після аналізу витрат можна вводити план покупок і бюджету на тиждень, який буде раціональним та оптимальним для вашої родини.

Також існує метод відкладання рішень про незаплановану покупку, особливо якщо вона коштує дорожче 500 грн.

"Для боротьби з імпульсивними покупками ефективною є стратегія уникнення та пошук альтернативних джерел дофаміну. Також допомагає ускладнення процесу покупки – наприклад, відкласти придбання на кілька днів або пообіцяти собі повернутися за річчю пізніше. Так бажання купити часто зменшується, оскільки це вже не забезпечує швидкого задоволення", – зазначає Олена Боровик.

Щодо пошуку альтернатив щоденним витратам, треба розуміти, що це не про жорстку економію, а про раціоналізацію бюджету. Експерти підкреслюють, що замість того, аби остаточно відмовитись від кави в кавʼярнях, можна оптимізувати її споживання – готувати напій вдома і купити термокружку.

Зменшення необовʼязкових витрат не є панацеєю, адже треба паралельно шукати можливості для збільшення доходу. Такий підхід дозволить зберегти задоволення від життя, одночасно покращуючи фінансове становище.

Авторка: Анна Шимко

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