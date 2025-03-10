Ефект Трампа: як торгова політика США впливає на курс долара та світові економіки

Політика тарифів президента США Дональда Трампа спричинила значні зміни на світовому валютному ринку. Як мита впливають на курс долара, інфляцію та економічне зростання? Розбираємося у складних взаємозв'язках та аналізуємо дослідження для інвесторів та звичайних громадян.

Президент Дональд Трамп запровадив найбільше підвищення мит у США за століття, що призвело до хвильового впливу на всю світову економіку. Ці тарифи перетворили величезний валютний ринок у 7,5 трильйона доларів на день у ключову сферу уваги для інвесторів у всьому світі. Що це означає для звичайних людей і як тарифи впливають на гроші?

Валютно-тарифний зв'язок

Коли країна стикається з митами на свій експорт, її валюта часто слабшає, пояснює Bloomberg. Наприклад, якщо китайські товари стають дорожчими для американських споживачів через тарифи, попит на ці продукти – і, отже, на китайські юані, необхідні для їхнього виробництва, – зменшується. Цей знижений попит знижує вартість юаня відносно долара США.

Трапляється й зворотне. Коли інші країни вводять тарифи у відповідь на американську продукцію, іноземні споживачі купують менше американських товарів, потенційно знижуючи попит на долари та послаблюючи курс долара.

Але є ускладнюючий фактор: тарифи зазвичай збільшують інфляцію в країні, яка їх запроваджує. Оскільки імпортні товари дорожчають, ціни зростають у всіх напрямках. Центральні банки часто реагують на інфляцію підвищенням процентних ставок, що робить валюту цієї країни більш привабливою для інвесторів, які прагнуть отримати більший прибуток. Це може зміцнити валюту – принаймні в короткостроковій перспективі.

Довгострокова картина має більше нюансів. Постійна інфляція шкодить економічному зростанню, оскільки споживачі затягують паски, а підприємства стикаються зі зростанням витрат. Це економічне уповільнення може зробити країну менш привабливою для інвестицій, що зрештою послабить її валюту, незважаючи на вищі процентні ставки.

Президент США Трамп прямо говорив про потенційні короткострокові економічні збої, описуючи їх як "невелике заворушення". Він стверджує, що його тарифна стратегія принесе значний дохід і створить більш збалансовані торгові відносини.

Волатильність ринку як можливість для одних та виклик для інших

Коливання валютного ринку створюють явних переможців і тих, хто програв:

Вигодою від нестабільності є фінансові установи та торговці валютою, які отримують прибуток від різниці цін і ринкових змін. Банки розширюють свої команди з торгівлі валютою, а хедж-фонди збільшують свої валютні позиції в очікуванні ринкових коливань, спричинених тарифами.

Серед тих, хто стикається з проблемами, є транснаціональні корпорації та підприємства, які займаються міжнародною торгівлею. Для цих компаній непередбачувані обмінні курси створюють труднощі з плануванням і збільшують витрати на хеджування від валютних ризиків. Навіть індивідуальні інвестори з міжнародними холдингами посилюють свою діяльність з хеджування, щоб захиститися від несприятливих коливань валют.

Поточні ринкові умови

Незважаючи на значні зміни в окремих валютах, загальна волатильність валютного ринку залишалася дещо стриманою після приходу Трампа на посаду.

Хоча мита були запроваджені проти Канади, Мексики та Китаю, поточні переговори створюють невизначеність щодо їхньої постійності. Наприклад, нещодавно Білий дім надав автовиробникам у Мексиці та Канаді виняток на один місяць, а Трамп розглядає можливість полегшення для деяких сільськогосподарських продуктів. Такі рішення можуть зміцнити такі валюти, як мексиканський песо та канадський долар, які нещодавно впали до низьких рівнів.

Вплив на долар США

Спотовий індекс долара Bloomberg на початку лютого досяг найвищого рівня за понад два роки через очікування, що тарифна політика Трампа підштовхне інфляцію та відкладе зниження ставки Федеральним резервом. Однак серія слабких економічних звітів переключила увагу інвесторів на занепокоєння зростанням. До початку березня ринки все ще очікували подальшого зміцнення долара, але фінансові менеджери зіткнулися з суперечливими силами, які могли змінити перспективи, включно з різким збільшенням європейських витрат на оборону та відповідні тарифи з інших регіонів.

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Однак останні слабкі економічні дані перемістили увагу інвесторів у бік занепокоєння щодо економічного зростання. Хоча на початку березня інвестори все ще були налаштовані на зміцнення долара, тепер вони повинні враховувати інші фактори, які можуть змінити цю перспективу, включно зі збільшенням витрат Європи на оборону та відповідні тарифні заходи з інших регіонів.

Оскільки ця валютна динаміка продовжує розвиватися, вона впливатиме на американців та їхні витрати на відпустку, ціни на імпорт, прибутки. А також впливатиме на інвестиції та глобальну економічну стабільність.

Авторка: Анастасія Купрієнко

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