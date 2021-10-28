Екологи України закликали владу ухвалити за основу проєкт закону про промислові викиди №6004-1

Законодавча, виконавча та судова гілки влади України досі не готові до сприйняття європейських цінностей у сфері довкілля, а більшість законопроєктів, які розробляються, не мають нічого спільного з охороною довкілля і можуть лише зашкодити економіці України.

Така тенденція є тривожною і потенційно небезпечною, і має бути докорінно змінена. Про це йдеться у Резолюції, яку підготувала Професійна асоціація екологів за результатами екологічного форуму, який відбувся у Києві.

Щоб змінити небезпечну тенденцію, екологи закликали президента Володимира Зеленьського оголосити 2022 рік – Роком екологічної свідомості та екотрансформації, і невідкладно розпочати імплементацію Директиви 2010/75/ЄС, яка була успішно реалізована в країнах ЄС.

«Попередні спроби врегулювати дане питання завершилися відхиленням законопроекту № 4167 та стали свідченням, що країна через інструмент депутатського корпусу, не дивлячись на матеріальну і моральну підтримку ЄС, не виявляє бажання формувати систему сталого та раціонального використання природних ресурсів, застосовувати найкращі технології», - підкреслюється у резолюції.

Наразі, нагадують екологи, у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, спрямовані на впровадження Директиви 2010/75/ЄС: проект Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№ 6004 від 07.09.2021), проект про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 6004-1 від 07.09.2021, альтернативний), та проєкт про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля (№ 6004-2). Проте жоден із законопроектів не вирішує проблеми з промисловим забрудненням у повній мірі, а два з цих проектів несуть потенційні ризики для України.

«З аналізу вказаних проєктів складається стійке враження, що дії окремих народних обранців націлені не на реальні реформи, а на продукування законодавчого спаму. Деякі з ініціатив копі-пейст на старий проєкт, який вже тричі був провалений в раді, а інші – зосереджуються на популістських лозунгах, що не мають інструментарію реалізації, вкотре цинічно використовуючи «конституційні права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля», - наголошують екологи.

На їхнє переконання, із зазначених проєктів більше за інші відповідає вказаним критеріям альтернативний проект про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 6004-1 від 07.09.2021).

«Цей проєкт передбачає спільні дії як держави щодо створення необхідних умов для впровадження найкращих доступних технологій, так і суб’єктів господарювання - щодо виконання цих умов. Він також передбачає спільний перехідний період впровадження - як для держави, так і для бізнесу з прив’язкою, у т.ч., до економічних показників і можливостей держави», - пояснюють екологи.

Нагадаємо, голосування по проекту закону № 4167 про промислове забруднення депутати тричі провалили: документ містив нездійсненні терміни модернізації підприємств, а також суттєво завищені зобов'язання, які Україна не зможе виконати. Крім того, експерти попереджали про значні корупційні ризики, які потенційно несуть окремі норми проекту.

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