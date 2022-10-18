Економічний фронт: OLX запустив бізнес-хаб для відновлення та продовження роботи бізнесу в Україні

Повномасштабна війна, яку проти України розв’язала росія, без перебільшення вплинула на кожного громадянина та усі сфери життя.

Водночас для наближення перемоги робота малого та середнього бізнесу є надзвичайно важливою, оскільки саме він є головною рушійною силою економіки. Тому в OLX вирішили підтримати підприємців та створили бізнес-хаб, який об'єднує низку корисних ініціатив для запуску або продовження ведення бізнесу в онлайні.

Що це за ініціативи та як саме вони допоможуть підприємцям відновити або тримати на плаву власну справу, ТСН.ua розповідає у спільному з OLX матеріалі.

Бізнес-хаб OLX об'єднує в одному місці як знижки на рекламу і безліміти на оголошення, так і безкоштовну послугу OLX Доставка та інформаційну підтримку. Головна його мета – створювати сприятливі умови для ведення бізнесу та допомагати підприємцям відновлюватись, повертатись до роботи.

Так, одним із найпопулярніших інструментів серед підприємців є “Знижки та акції”, де OLX залежно від регіону та категорії товарів пропонує знижки від 30 до 90% на всі види розміщення оголошень та рекламу для швидкого відновлення бізнесу. Ця послуга діє до кінця жовтня та користується великою популярністю, оскільки приносить підприємцям реальні результати.

Серед таких, наприклад, компанія “Верхній склад”, яка виготовляє меблі та через війну призупиняла свою роботу на місяць у березні, коли навколо Києва тривали активні бойові дії. У квітні ситуація стабілізувалася, і цех знову запрацював.

“OLX приносить нам до 40% продажів. Щомісяця ми публікуємо на платформі 25-30 оголошень. Для частини активуємо послугу “Розміщення у ТОП”, щоб товар побачило більше людей. Здебільшого купуємо рекламу для позицій, в яких на платформі висока конкуренція. Зокрема, це дерев’яні підвіконня та стільниці. Щодо інших виробів, як-от тумби під аудіосистеми, пропозицій від конкурентів небагато – тож покупці знаходять наші оголошення і без додаткового просування”, – говорить співробітник компанії “Верхній склад” Андрій.

Хорошим рішенням для ведення або ефективної презентації бізнесу стане OLX-магазин – з інформацією про ваш бізнес, ваші товари чи послуги та переваги для клієнтів.

“Протягом останніх кількох років ринок онлайн-торгівлі розвивається шаленими темпами, і у нього ще є потенціал для зростання. Проте війна вносить у цей процес певні корективи. Кількість офлайн-магазинів, ймовірно, зменшиться, адже не всі підприємці можуть адаптуватися до нових умов. Водночас попит на товари в онлайн-магазинах зростатиме: дедалі більше клієнтів розуміють, що робити покупки в Інтернеті – зручно та швидко”, – ділиться Юрій Горбач, власник інтернет-магазину “Комфорт Продукт”.

OLX-магазин також має багато переваг, серед яких доступ до великої аудиторії клієнтів – 22 млн потенційних покупців з усієї України щомісяця, а також те, що не потрібно купувати та реєструвати доменне ім’я та хостинг. Ваша сторінка буде працювати на домені olx.ua, яка добре індексується у пошукових системах.

Дуже важлива послуга, особливо під час війни – OLX Доставка. Вона допомагає бізнесу збільшити клієнтську базу і зекономити час, а для покупця є гарантією безпечності і зручності угоди. В рамках послуги від початку війни товари відправляються по Україні безкоштовно логістичними партнерами. Так, у жовтні OLX Доставка безкоштовна з Укрпоштою та Meest.

Також підприємцям OLX може запропонувати консультацію персонального менеджера, який допоможе розвивати бізнес на усіх етапах, працюватиме над збільшенням продажів та залученням клієнтів. Якщо ж підприємці хочуть самостійно почати та розвивати свою справу, то на платформі бізнес-хабу є безкоштовна онлайн-школа.

Дізнатися більше про інструменти, які допоможуть розпочати та розвивати бізнес можна на сайті бізнес-хабу: business.olx.ua.

Відновлюй економіку разом з OLX. Разом – ми переможемо!