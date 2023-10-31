Економічний комітет Ради закликав уряд та НБУ відмовитись від рішення, яке нашкодить експортерам

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку закликав Уряд та НБУ відмовитись від наміру зменшити термін повернення валютної виручки для експортерів зі 180 до 90 днів.

Відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова комітету Дмитро Наталуха.

"Просимо переглянути рішення щодо прийняття постанови про зміну правил та процедур експорту, як таке, що здатне нанести непоправної шкоди українським експортерам. Натомість пропонуємо доопрацювати цю ініціативу, виходячи з потреби різних галузей економіки України", — йдеться у зверненні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

У своєму коментарі до звернення Комітету Дмитро Наталуха зазначив, що причиною ініціативи Уряду та НБУ щодо зменшення терміну повернення валютної виручки для експортерів стали зловживання кількох компаній, які вивозять зерно "по-чорному". Водночас, на його думку, якщо правила порушують кілька гравців, це не привід карати весь ринок.

"Не варто думати, що такі радикальні та різкі рішення змінять ситуацію, не вбивши при цьому левову частину порядних українських експортерів. За кілька годин мені з колегами зателефонували напевно всі, хто експортує щось, складніше за пшеницю, абсолютно злі та з нерозумінням того, що відбувається. Бо нововведення стосувалися б абсолютно всіх, і тих, хто торгує не аграрною продукцією, і тих, хто возить свої товари не через зерновий коридор", — зазначив Дмитро Наталуха.

За даними Національного інституту стратегічних досліджень, у першому кварталі 2023 року експорт металів та виробів з них у структурі експорту зберігав друге місце (після аграрної продукції) з часткою 9%, експорт машин, устаткування та транспорту — 7,9%, мінеральних продуктів — близько 4,3%. "Зазначені товарні розділи є лише частиною тих, які можуть постраждати від запланованих нововведень", — йдеться у зверненні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Наразі діє постанова Національного банку, згідно з якою, термін повернення валютної виручки експортерами становить 180 днів.