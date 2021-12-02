"Економічний паспорт українця": скільки коштів отримають діти після повноліття та для кого це буде доступно

"Економічний паспорт українця": скільки коштів отримають діти після повноліття та для кого це буде доступно

Відповідний законопроєкт очільник держави внесе до парламенту до 10 грудня.

"Економічний паспорт українця" може з'явитися вже незабаром. Про це 1 грудня заявив президент Володимир Зеленський. Завдяки цій ініціативі діти, народжені в Україні, будуть отримувати власні кошти на рахунки від рентних платежів.

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В ефірі "Сніданку з 1+1" розповіли деталі про цю програму.

Так, очільник Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев пояснив, коли діти досягнуть повноліття, на їхніх рахунках буде по 10 тисяч доларів. Вони зможуть витратити ці кошти на освіту або ж на них придбати власне житло в країні.

Припускають, що таку можливість даватимуть дітям, які народжені від 2019 року.

Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А надалі після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.