Економічних підстав для підвищення тарифів на розподіл газу не існує — Зінченко

Про це заявив директор GMK центру, голова Комітету сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко.

За його словами, за останні пів року держава системно ініціює підвищення тарифів у різних секторах, зокрема у сфері транспорту та енергетики. На його думку, в умовах війни та економічного виснаження підвищення тарифів є особливо чутливим рішенням.

«Тобто під час війни, коли населення, бізнес тримаються на межі, збільшувати тарифи», — зауважив Зінченко.

Коментуючи безпосередньо питання розподілу газу, він заявив, що економічних підстав для перегляду тарифів немає.

«Давайте подивимося, яке є економічне обґрунтування, підстав для зміни тарифів на розподіл газу. Його немає», — наголосив він.

За словами Зінченка, розрахунки, подані газорозподільними компаніями, передбачають надмірне і необґрунтоване зростання тарифів.

«Розрахунки, що надані облгазами, це підвищення тарифів на 50–130%. Це не витримує критики», — зазначив експерт.

Він навів конкретні приклади регіонів, де запропоноване зростання тарифів є особливо значним:

«В Івано-Франківській області, наприклад, пропонується ріст тарифу на 95%, у Вінницькій 97%». За його словами, у тарифах також закладається різке зростання планового прибутку.

Подібна ситуація, за словами експерта, спостерігається і в інших регіонах:

«Це саме стосується Запорізької області — ріст тарифу пропонується 87%, в Кривому Розі — 130%».

Він наголосив, що чинні тарифи вже покривають економічно обґрунтовані витрати операторів газорозподільних мереж.

«Ніяких підстав для зміни тарифів енергорозподілу не існує», — зазначив Станіслав Зінченко.

Раніше засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що зростаючі витрати газорозподільних компаній перекладаються на промисловість та бізнес.