- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 2 хв
Економічних підстав для підвищення тарифів на розподіл газу не існує — Зінченко
Запропоноване підвищення тарифів на розподіл газу не має економічного обґрунтування та є невиправданим в умовах війни і критичного навантаження на бізнес та населення.
Про це заявив директор GMK центру, голова Комітету сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко.
За його словами, за останні пів року держава системно ініціює підвищення тарифів у різних секторах, зокрема у сфері транспорту та енергетики. На його думку, в умовах війни та економічного виснаження підвищення тарифів є особливо чутливим рішенням.
«Тобто під час війни, коли населення, бізнес тримаються на межі, збільшувати тарифи», — зауважив Зінченко.
Коментуючи безпосередньо питання розподілу газу, він заявив, що економічних підстав для перегляду тарифів немає.
«Давайте подивимося, яке є економічне обґрунтування, підстав для зміни тарифів на розподіл газу. Його немає», — наголосив він.
За словами Зінченка, розрахунки, подані газорозподільними компаніями, передбачають надмірне і необґрунтоване зростання тарифів.
«Розрахунки, що надані облгазами, це підвищення тарифів на 50–130%. Це не витримує критики», — зазначив експерт.
Він навів конкретні приклади регіонів, де запропоноване зростання тарифів є особливо значним:
«В Івано-Франківській області, наприклад, пропонується ріст тарифу на 95%, у Вінницькій 97%». За його словами, у тарифах також закладається різке зростання планового прибутку.
Подібна ситуація, за словами експерта, спостерігається і в інших регіонах:
«Це саме стосується Запорізької області — ріст тарифу пропонується 87%, в Кривому Розі — 130%».
Він наголосив, що чинні тарифи вже покривають економічно обґрунтовані витрати операторів газорозподільних мереж.
«Ніяких підстав для зміни тарифів енергорозподілу не існує», — зазначив Станіслав Зінченко.
Раніше засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що зростаючі витрати газорозподільних компаній перекладаються на промисловість та бізнес.