Економіка потребує повернення до ринкових умов: НБУ підвищив облікову ставку до 25%

НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%. Це рішення стало відповіддю регулятора на прискорення інфляції майже до 17% та тенденцію на перетік гривневих активів у валюту.

НБУ прийняв це рішення з метою "захисту гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку та збільшення спроможності Нацбанку стримувати інфляційні процеси під час війни".

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, ситуація потребує повернення до ринкових засад управління фінансовою системою.

Через нестійкі девальваційні очікування громадян і бізнесу НБУ у травні наростив інтервенції на валютному ринку до $3,4 млрд з $2 млрд у середньому за місяць у березні-квітні.

“За відсутності істотного підвищення дохідності гривневих активів продовжиться швидке виснаження міжнародних резервів та накопичення дисбалансів в економіці”, – йдеться у релізі НБУ.

У квітні інфляція прискорилася до 16,4% у річному вимірі, у тому числі базова інфляція – до 13% р/р. Попри поступове відновлення економіки, тенденція прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці, зазначають у Нацбанку. Це загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту. Повернення НБУ до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям.

Також НБУ вирішив розширити коридор ставок за кредитами рефінансування банкам: вона дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 відсоткових пункти.

Раніше правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних, констатувавши, що 2022 року економічні показники не досягнуть того рівня, якого раніше сподівалися. Зокрема, цього року не вдасться досягнути зниження інфляції до 5%, а ВВП зросте лише до 3,4%.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Національний банк України уже підвищував облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Зростати облікова ставка почала від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних.

Що робити зі своїми гривнями під час війни: поради доктора економічних наук Андрія Длігача

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