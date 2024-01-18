Економіка РФ продовжує розвалюватися: як війна знищує самого агресора

Хоча Росія продовжує заперечувати те, що війна в Україні негативно впливає на російську економіку, проте факт залишається фактом: у Росії розпочався процес глибокої рецесії. А ліквідні активи російської економіки за майже два роки після початку повномасштабної війни в Україні зменшились удвічі.

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.

Видання посилається на офіційні дані російських міністерств і Центробанку ― а реальна картина може бути ще гіршою. Під ліквідними активами маються на увазі гроші в національному резервному фонді ― ті, які можна швидко пустити на ті чи ті потреби. Наразі російська влада так і робить: кілька трильйонів рублів пішли на покриття бюджетного дефіциту, ще кілька ― на підтримку життєдіяльності стратегічно важливих підприємств.

"Якщо ринок нафти продовжить мляво реагувати на загострення на Близькому Сході й ціна на пальне не підніметься ― вже за два роки резервний фонд РФ вичерпається. Але вже поточна ситуація робить країну неготовою до неочікуваних, шокових ситуацій", - пише видання.

Нагадаємо:

Раніше експерти повідомляли, що російська економіка може фінансувати війну ще орієнтовно рік, потім потрібно зробити вибір - завершувати бойові дії чи заганяти росіян у ще більшу бідність.

Видання The Telegraph повідомило про зменшення російських резервів. Так, у Росії майже вдвічі скоротилися доходи від продажу нафти (цього року скоротяться ще на 43%). Країна втрачає робочу силу через втрати на фронті та втечу за кордон ухилянтів від мобілізації. Іноземні інвестиції зникли, рубль впав, а інфляція набирає обертів.

Видання CNN наприкінці червня інформувало, що 2022 року російську економіку врятували рекордні ціни на енергоносії. Проте вже невдовзі наслідки від дії санкцій підведуть РФ до економічної ями.

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