Економіка РФ тріщить по швах: росіяни в довжелезних чергах цілодобово штурмують банкомати - відео

Долар на "чорному" ринку досягнув позначки майже 136 рублів, а євро зросло до 150,4 рубля.

У містах Росії люди цілодобово стоять у величезних чергах з надією зняти гроші у банкоматах, поки вони ще є. За новими даними міжнародного агентства Fitch Ratings, дефолт у РФ неминучий.

Напередодні Ценробанк Росії повідомив, що обмежив зняття готівкової валюти, а також на пів року заборонив банкам продавати готівку громадянам РФ.

Станом на вечір 9 березня курс валют на "чорному" ринку РФ такий: долар досягнув позначки майже 136 рублів, а євро зросло до 150,4 рубля.

Водночас в багатьох обмінниках в Росії закінчилася валюта, вони не відкриваються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями.

Раніше США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою. Однак заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.