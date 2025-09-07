- Дата публікації
Економіка Росії буде в повному колапсі: США готові запровадити санкції
Сполучені Штати очікують підтримки від Євросоюзу для спільного тиску на економіку Росії.
США готові посилити економічний тиск на Росію за умови підтримки від європейських союзників.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News.
«Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами», — сказав він.
За словами очільника американського Мінфіну, якщо США та ЄС зроблять це разом, запровадивши вторинні санкції та додаткові тарифи проти країн, які купують російську нафту, то економіка держави-агресорки буде в повному колапсі.
«Ми зараз у перегонах — як довго зможуть протриматися українські солдати і як довго зможе протриматися російська економіка», — наголосив Скотт Бессент.
Раніше видання Axios повідомило, що Білий дім доручив Міністерству фінансів скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії. Йдеться про повне припинення закупівель російської нафти та газу. Крім того, США пропонують, щоб Євросоюз запровадив додаткові мита для Індії та Китаю.
Нагадаємо, від 1 вересня Євросоюз втановив нову «стелю» цін на російську нафту — тепер вона становить $47,6 за барель замість попередніх $60.