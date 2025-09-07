Економіка Росії буде в повному колапсі: США готові запровадити санкції

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

США готові посилити економічний тиск на Росію за умови підтримки від європейських союзників.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News.

«Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами», — сказав він.

За словами очільника американського Мінфіну, якщо США та ЄС зроблять це разом, запровадивши вторинні санкції та додаткові тарифи проти країн, які купують російську нафту, то економіка держави-агресорки буде в повному колапсі.

«Ми зараз у перегонах — як довго зможуть протриматися українські солдати і як довго зможе протриматися російська економіка», — наголосив Скотт Бессент.

Раніше видання Axios повідомило, що Білий дім доручив Міністерству фінансів скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії. Йдеться про повне припинення закупівель російської нафти та газу. Крім того, США пропонують, щоб Євросоюз запровадив додаткові мита для Індії та Китаю.

Нагадаємо, від 1 вересня Євросоюз втановив нову «стелю» цін на російську нафту — тепер вона становить $47,6 за барель замість попередніх $60.