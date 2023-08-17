Економіка Росії йде на дно: рубль лихоманить, а Путін терміново скликає нараду

Тривалі антиросійські санкції, зокрема і обмеження на основний російський імпорт, і як результат - обвал рубля, зрештою змусять президента РФ Володимира Путіна обирати між продовженням війни та порятунком своєї економіки.

Про це пише The Washington Post.

Ослаблення рубля - одна з найбільш очевидних ознак навантаження на російську економіку. Наслідки санкцій спричинили тиск на рубль, що призвело до одного з найбільш різких знецінень на ринку цього року.

Станом на липень 2023 року США запровадили санкції проти понад 3600 осіб, організацій, суден і літаків РФ та тих, хто з нею пов'язаний. Об’єктами санкцій США були 10 найбільших російських банків, військові виробники та урядові лідери. Кількість санкцій Європейського Союзу перевищила 1 800. Також серед тих, хто впровадили санкції проти агресора є: Канада, Швейцарія, Сполучене Королівство, Японія, Північна Корея та Австралія, пише видання Bloomberg.

Що підпало під санкції?

Наймасштабніші та найпослідовніші санкції включають блокування західними урядами приблизно 300 млрд доларів активів російського Центрального банку, які зберігаються за кордоном, і заборону на транспортування російської сирої нафти до будь-якої точки світу будь-якими способами, якщо вона не продається на рівні або нижче 60 доларів за барель.

Існують також обмеження на експорт технологій, які використовуються у військових цілях. Додаткові санкції включають заморожування активів, банківські та торговельні обмеження та інші фінансові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.

Як санкції вплинули на Росію?

Доходи Росії від нафти до липня 2023 року були на 41% нижчими, ніж роком раніше. Приблизна різниця між експортом та імпортом скоротилася більш ніж на 140 млрд доларів за перші сім місяців 2023 року порівняно з роком раніше. Такі втрати для російської економіки призвели до одного з найбільшого знецінення рубля на тлі торгових дисбалансів. Окрім економічних наслідків, Росія намагається поповнити свою армію, частково через брак зброї та боєприпасів, водночас зіткнувшись із серйозною нестачею робочої сили після призову чоловіків воювати в Україні. Витративши свої запаси, РФ намагається виробляти ракети та дрони під час вторгнення, що також показує вже неготовність армії битися на фронті. Також тривають переговори з різними країнами-союзниками, які зможуть фінансувати та озброювати російську армію.

Як Росія обходить санкції?

Росія засвоїла уроки від санкцій, які запровадили проти неї ще до 2024 року. Чиновники певною мірою захистили економіку РФ від зриву, приховавши надходження від енергії та зробили Росію менш залежною від деякого імпорту. Федерація почала вторгнення з низьким державним боргом, поточним рахунком із профіцитом і Фондом національного добробуту, заповненим готівкою. Крім того, Росія встановлює більший контроль над життєво важливими природними ресурсами для країни — нафта та природний газ. Європейські країни розробили систему регулювання, яка має дозволити російській енергії надходити до країн, що розвиваються, зменшуючи, але не припиняючи доходи, які отримує Кремль. Деякі з найбільш густонаселених країн світу продовжували торгувати з Росією, яка також обійшла багато експортних обмежень через треті країни. Проте проти третіх країн, союзників РФ, теж поступово запроваджують санкції.

Тим часом Путін обговорює з російськими політиками посилення валютного контролю у зв'язку з падінням курсу рубля. Про це повідомило видання The Financial Times 16 серпня з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, у Кремлі збираються зажадати від експортерів почати продавати до 80% всієї виручки в іноземній валюті протягом 90 днів після доставки. Крім того, тим компаніям, які відмовляться підкорятися, хочуть заборонити отримувати державні субсидії.

Що відбувається з рублем

Російська валюта 14 серпня впала до мінімумів за 16 місяців: на Московській біржі долар перетнув позначку в 101 рубль, а євро перевалив за 111 рублів. Рада директорів Банку Росії зібралася на екстрене засідання, де ухвалила рішення підвищити ключову ставку від 15 серпня 2023 року з 8,5% до 12% річних. Підвищення ставки відбулося позапланово, адже найближче засідання, на якому мали розглядати грошово-кредитну політику, мало відбутися лише 15 вересня.

Девальвація рубля вдарить по заробітках трудових мігрантів, серед яких чимало туркменів, узбеків, вірмен, білорусів. Оскільки в Росії з ними розраховуються рублями, їхні доходи поступово ставатимуть співставними із зарплатами на батьківщині. Відтак Росія відчує проблеми із кадрами, у першу чергу в таких сферах як ритейл, громадське харчування, клінінг.

Нагадаємо, російський рубль 2023 року ослаб на 23% щодо долара США. Це поставило його в трійку найгірших валют серед ринків, що розвиваються, разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

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