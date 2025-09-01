Економіка Росії за крок до краху: як війна знищує саму агресорку

Економіка РФ ледве досягає мінімальних прогнозів Центробанку / © Pixabay

Економіка Росії ледве дотягується навіть до найобережніших прогнозів Центрального банку щодо зростання цього року. Ця ситуація ставить під сумнів постійні запевнення глави регулятора Ельвіри Набіулліної про те, що економіка не переживає надмірного охолодження на тлі високих процентних ставок.

Про це пише видання Bloomberg.

Згідно з даними Міністерства економіки РФ, валовий внутрішній продукт за перші сім місяців зріс лише на 1,1%. Водночас нижня межа прогнозу Центробанку на цей рік перебуває на рівні 1-2%.

На думку аналітиків, така тенденція вказує на те, що зростання ВВП за весь рік може не досягти навіть найнижчого прогнозного рівня.

Мінфін ігнорував побоювання бізнесу, зберігаючи базову процентну ставку на рекордному рівні 21% до липня і стверджуючи, що економіка просто охолоджується.

У липні зростання сповільнилося: ВВП зріс на 0,4% порівняно з попереднім роком, що нижче за показник червня в 1%. Зростання промислового виробництва також сповільнилося з 1,9% до 0,7%.

Водночас Набіулліна стверджує, що інвестиційна активність залишиться високою, попри астрономічну вартість позикових коштів, водночас визнаючи, що це досягнуто лише завдяки держпідтримці «пріоритетних секторів», як-от військова промисловість. Опитування підприємств показують іншу картину.

Попри всі ознаки проблем, російські чиновники не поспішають стримувати оптимізм. Міністерство економіки РФ, як і раніше, офіційно прогнозує зростання на рівні 2,5%. Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив Володимиру Путіну, що за новою оцінкою зростання становитиме не менше 1,5%.

Хоча Росія продовжує заперечувати те, що війна в Україні негативно впливає на російську економіку, проте факт залишається фактом: у Росії розпочався процес глибокої рецесії. Як повідомляє CBS News, обсяги виробництва в країні скорочуються, ситуація в економіці погіршується.

Як війна вже вплинула на Росію

Зниження обсягів виробництва . Оптова, роздрібна, судноплавна та виробнича активність знижувалася протягом всього періоду, тоді як будівництво та сільське господарство зросли.

Скорочення ВВП. Здорожчання нафти й газу, і навіть контроль над рухом капіталу, запроваджений урядом, зберегли платоспроможність Росії і навіть зміцнили національну валюту. Але попри це, в Росії продовжується економічний спад. У дослідженні Банку Росії наголошується, що ситуація з економікою країни помітно погіршилася, оскільки попит та пропозиція впали, а інфляція зросла.

Цілі галузі припиняють своє існування. Імпорт багатьох товарів, деталей фактично закрився, міжнародні компанії виходять з ринку агресора.

Зазначається, що завдяки міжнародним санкціям економіка Росії не зможе надолужити свої втрачені через війну позиції протягом наступних восьми років.

Не так давно Ельвіра Набіулліна зазначила: «Санкції дуже сильні, і їхній вплив на російську та світову економіку не можна применшувати. Ізолюватися від їхнього впливу неможливо».

Нагадаємо, для підтримки високих витрат на оборону та фінансування війни в Україні російська влада готується підвищити податки і скоротити витрати.