Економіка України через повномасштабну російську агресію скоротилася на 35% – звіт ООН

Економіка України скоротилася у 2022 році на понад як на 35% унаслідок повномасштабної війни з Росією.

Щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті «Світовий економічний стан і перспективи, 2023», представленому заступником генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа, - пише Укрінформ.

«Економіка України скоротилася на більш як 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призов до армії», – йдеться у повідомленні.

На стан економіки дуже впливають атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів та пошкодження металургійних заводів.

Доходи бюджету різко скоротилися, щомісячний дефіцит сягає близько 5 млрд доларів.

Пряме монетарне фінансування з боку Національного банку забезпечило покриття близько третини загальних потреб у державних видатках. Це призвело до виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

Водночас Україна отримує потужну двосторонню та багатосторонню фінансову підтримку. Допомога Євросоюзу, США, МВФ, Світового банку та інших структур покрила майже половину загальних потреб у 2022 році. Але допомога надається частково у вигляді кредитів, що збільшує борговий тягар.

У 2023 році Європейський Союз планує виділити 18 млрд євро на економічну підтримку України, але цього може бути недостатньо.

«Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках є дуже невизначеними й залежатимуть від багатьох чинників, зокрема від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт», – читаємо у звіті.

За оцінками його авторів, повоєнна відбудова України потребуватиме величезних ресурсів – від 350 до 500 млрд євро.

Додамо, що Мінекономіки оцінило падіння ВВП України 2022 року. Йдеться про те, що падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2022 року складе 32%. Після повномасштабного вторгнення Росії до України прогнозувалось, що ВВП впаде на 50%.

Нагадаємо, що раніше МВФ погіршив прогноз світової економіки на 2023 рік.

Раніше ми писали про те, що економіка України зазнає великих збитків від війни: чи доведеться українцям затягувати паски 2023-го.

Читайте також:

2023 рік стане роком перемоги: Шмигаль розповів про можливості відновлення економіки України