Економіка України працює лише на 40-45%: інвестиційний банкір спрогнозував, що буде далі

Економіка України працює лише на 40-45%: інвестиційний банкір спрогнозував, що буде далі

Відомий інвестиційний банкір Ігор Мазепа в ефірі ток-шоу "Нічна Варта" на телеканалі "1+1" розкрив деталі того, за які гроші зараз живе країна, чому вартість палива буде на рівні з ЄС, та як великий бізнес готується до затяжної війни.

"Якщо ми закінчимо війну до осені та повернемо людей в країну, ми зможемо швидко відновити економіку. Ми отримаємо небачені інвестиції в Україну як у вигляді "політичних грошей", так і приватних. Але якщо війна затягнеться, то зарплатня у 150 доларів стане для нас нормою, а родини, які виїхали, відправлять дітей до іноземних шкіл і повернути їх буде майже неможливо. Це буде дуже велика втрата для країни", - сказав Мазепа.

В умовах закриття портів та руйнації підприємств Україна виявилась відрізаною від експорту металу, зерна та руди. Країна втрачає шалені гроші, а люди, які виїхали, ще й вивезли з собою свою купівельну спроможність. В цих умовах економіка буде лише стискатись. Але Україні допомагає весь світ, а професійні дії влади та Національно банку втримали економіку від колапсу.

"Несподівано для всіх люди показали велику довіру до банківської системи. Жоден банк не впав, а з перших днів війни депозити українців збільшились на 20%. Це неймовірно і завдяки таким явищам система і встояла", - каже інвестиційний банкір.

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Також Мазепа розповів, що економіка України, в умовах майже нульових зборів податків, фінансується завдяки міжнародним партнерам і що за розрахунків його аналітиків дефіцит бюджету складає близько 3,5-4 млрд доларів. Плюс є зовнішні борги країни і все це покривають зараз партнери України.

Про діалог бізнесу з владою, скорочення на підприємствах та чому затяжна війна поверне нас у 90-ті, дивіться в повній версії "Нічної Варти" з Євгеном Плінським на "1+1".

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