"Економіка України вистояла": інфляція за підсумками 2022 року виявилася меншою, ніж прогнозували

У грудні 2022 року темпи споживчої інфляції залишилися на рівні попереднього місяця – 0,7% за місяць.

Річна інфляція в Україні за підсумками 2022 року виявилася значно меншою, ніж очікували і склала 26,6% замість прогнозованих 30%.

Про це 11 січня повідомили в Міністерстві економіки України та розповіли, що чинить тиск на ціни, та дали прогноз на найближчі місяці.

Так, за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, гіперінфляція попри війну не трапилася, економіка вистояла.

"Такий відносно невисокий показник споживчої інфляції свідчить про те, що упродовж повномасштабної війни, рівня якої не знала Європа за останні майже вісімдесят років, економіка України вистояла та успішно адаптувалася до функціонування в умовах війни. Попри побоювання щодо розвитку гіперінфляційних процесів та високої ймовірності виходу темпів інфляції за межі 30%, за таких форсмажорних умов, рівень інфляції виявився умовно співставним із низкою країн Європи. Адже за попередніми даними Євростату споживча інфляція в Латвії становила 20,7%, Литві – 20%, Естонії – 17,5%. Така цінова плата за повномасштабну війну може вважатися досягненням для економіки України", - заявила вона.

Як зазначили в Міністерстві економіки України, упродовж війни інфляцію практично формували два головних чинники війни:

перший – обсяги руйнування інфраструктури (зокрема, енергетики) та логістики і, відповідно, швидкість відновлення та адаптації економіки;

другий – рівень і швидкість міграції як чинник попиту і чинник забезпечення трудовими ресурсами потреби виробництва (і, відтак, формування пропозиції товарів та послуг).

У відомстві зазначили, що тиск війни на економіку вдалося компенсувати за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Також зростанню цін заважав і продовольчий імпорт, який разом з фіндопомогою Заходу тримав у відносній стабільності курс валют.

В Міністерстві економіки України очікують, що на початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів, загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання, яке обумовлюватиметься подальшою успішною адаптацією економіки та населення до умов війни, що триває.

Нагадаємо, раніше у Державній службі статистки повідомили, як змінилися ціни в Україні за минулий рік та розповіли, які товари і послуги зросзи у ціні найбільше, а які навпаки здешевшали.

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