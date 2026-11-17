МВФ / © Getty Images

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув прогноз розвитку української економіки на 2026–2027 роки. Замість очікуваного раніше зростання Фонд прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту протягом двох років поспіль.

Про це йдеться у повідомленні МВФ за результатами місії, яка минулого тижня працювала у гібридному форматі у Львові та Варшаві.

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Згідно з оновленим прогнозом, 2026 року реальний ВВП України скоротиться на 0,5%, а 2027-го — на 1%.

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Раніше МВФ очікував зростання української економіки на 1% цього року та прискорення до 3,5% наступного.

Чому МВФ погіршив прогноз для України

У Фонді пояснили перегляд прогнозу погіршенням безпекової ситуації та посиленням російських ударів по економічній інфраструктурі.

Крім того, нові розрахунки базуються на припущенні, що війна триватиме протягом усього 2027 року.

«Економічний прогноз було суттєво погіршено порівняно з періодом першого перегляду. Це зумовлено дедалі складнішою безпековою ситуацією, посиленням атак на економічну інфраструктуру, а також припущенням, що війна триватиме протягом усього 2027 року», — йдеться у повідомленні МВФ.

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Фонд наголошує, що російські атаки стають інтенсивнішими, а їхніми цілями дедалі частіше є економічні об'єкти, енергетика та інша цивільна інфраструктура.

Попри зусилля українського уряду зі збереження макроекономічної стабільності, економічні перспективи залишаються вкрай невизначеними.

«Ризики залишаються переважно негативними», — зазначили у МВФ.

Що прогнозують Нацбанк та уряд

Наприкінці жовтня Національний банк України також суттєво погіршив свій макроекономічний прогноз.

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Замість очікуваного зростання ВВП на 1,8% у 2026 році та 2,8% у 2027-му регулятор тепер прогнозує скорочення економіки на 0,4% цього року та незначне відновлення на 0,4% наступного.

За даними Державної служби статистики, у третьому кварталі 2026 року ВВП України скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У першому кварталі спад становив 0,6%, тоді як у другому було зафіксовано зростання на 0,4%.

Уряд також готується до перегляду макроекономічного прогнозу, покладеного в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Зокрема, розглядали можливість зниження прогнозу зростання ВВП на 2026 рік із 1,6% до 0,1%, а на 2027-й — із 1,3% до 0,4%.

Однак розгляд цього питання минулого тижня відклали.

Таким чином, оновлений прогноз МВФ є песимістичнішим за поточні оцінки Національного банку та запропоновані урядові розрахунки.

Дефіцит бюджету України — останні новини

Тим часом український уряд переходить у режим жорсткої економії. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив, що буде з пенсіями та зарплатами.

Економити планують насамперед на бюджетних видатках, які безпосередньо не пов’язані з обороною.

Також прем’єр розкрив інформацію про «діру» в бюджеті у 27 млрд доларів. Корецький наголосив, що ця сума не є новими витратами, а від початку входила до загальної оцінки вартості війни.

Нагадаємо, що уряд знайшов 7 млрд доларів фінансування армії завдяки економії на дорогах, культурі та програмах стійкості та зупинив видатки бюджету.

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