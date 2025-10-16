ТСН у соціальних мережах

Економіка України сповільнилася: НБУ пояснив, що відбувається

Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни.

Анастасія Павленко
Економіка України сповільнилася

Економіка України сповільнилася / © Pixabay

Темпи зростання економіки України сповільнилися у другому кварталі 2025 року. Реальний ВВП зріс лише на 0,7% у річному вимірі, тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

За даними НБУ, реальний ВВП зріс лише на 0,7% у річному вимірі, тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%.

«На динаміку вплинули наслідки війни, зокрема втрати виробничих потужностей, а також слабкі результати аграрного сектору, зазначили в Нацбанку. Попри це, споживчий попит залишався стабільним — роздрібна торгівля збільшилася на 4,7%, що частково підтримало економічну активність», — йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, агросектор зменшив темпи зростання через несприятливі погодні умови. Пізні жнива призвели до падіння валової доданої вартості сільського господарства більш ніж на 23%. Частину врожаю очікують зібрати вже у третьому кварталі, що може покращити показники.

Водночас промисловість, будівництво та енергетика демонструють позитивні результати: енергосектор зріс на 5%, а будівництво — на понад 12%.

Нагадаємо, МВФ погіршив прогноз з економіки України на 2025 рік. Згідно з прогнозом, зростання реального ВВП сповільниться до 2−3% 2025 року. Інфляція досягла 12,9%, що спричинило підвищення облікової ставки НБУ.

