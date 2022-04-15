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Економіка в умовах війни та вступ до Євросоюзу: Зеленський провів засідання з Кабміном

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Економіка в умовах війни та вступ до Євросоюзу: Зеленський провів засідання з Кабміном

Офіс Президента України

Представники державної влади обговорили стан української економіки.

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня провів спільне засідання з Кабінетом міністрів України. Посадовці обговорили економіку в умовах війни та подальші кроки щодо вступу до ЄС. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Урядовці та президент обговорили повернення до роботи бізнесу в нашій державі. Зокрема, було відзначено відновлення роботи важкої промисловості, металургії та машинобудування. Також обговорювались питання макроекономічної стабільності, інфляції, надходження гуманітарної допомоги, стану державних видатків, функціонування енергосистеми України та завершення проходження осінньо-зимового опалювального періоду, роботи Укрзалізниці, посівної кампанії та екологічної політики в умовах воєнного стану.

© Офіс Президента України
Офіс Президента України

"Йшлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Опитувальник Президенту Володимиру Зеленському передала 8 квітня у Києві Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - повідомили в ОП. 

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року фінансова система України працює в умовах воєнного стану. Національний банк України змінив деякі правила надання фінансових послуг.

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