"Економіка виходить із шокової коми": Шмигаль повідомив, на скільки впаде ВВП України в 2022 році

"Економіка виходить із шокової коми": Шмигаль повідомив, на скільки впаде ВВП України в 2022 році

Валовий внутрішній продукт України цьогоріч скоротиться не менш ніж на 35%.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбувається у швейцарському місті Лугано.

За його словами, Україна готова перезапускати бізнес, запускати спеціалізовані програми для підтримки малого і середнього бізнесу.

"Економіка сьогодні виходить із шокової коми, яка була в перший місяць-півтора після початку цієї війни. Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, перезапустити логістику через західний кордон, відновити частину ланцюжків виробництва і поставок, але все це не має вводити в оману. Просідання внутрішнього валового продукту цього року очікується на рівні не менше 35%", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в умовах жорстокої війни українська держава все ж продемонструвала надзвичайну стійкість.

"Енергетична система працює, банківська система працює, всі державні органи та державні послуги працюють, держава виплачує всі соціальні платежі, відновлює критичну інфраструктуру, платить зарплати вчителям і лікарям, виплачує пенсії", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, Кубраков повідомив, що Україна експортує 30% від довоєнних обсягів сільськогосподарської продукції.

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