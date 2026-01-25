Експерт спрогнозував, яким буде курс валют до кінця року

Курс валют / © УНІАН

Доктор економічних наук Олександр Савченко прогнозує стабілізацію курсу долара відносно євро на рівні 1,17–1,18 і поступове помірне знецінення гривні до кінця року, що може бути вигідним для українського бізнесу.

Про це він розповів у етері Київ24.

За словами Савченка, наразі курс долара в Україні залишається відносно стабільним, хоча незначне послаблення валюти спостерігалося останніми днями. «Ці коливання йдуть у межах норми», — пояснив економіст.

Він підкреслив, що підвищення курсу євро щодо долара вплинуло на українську валюту:

«Я так думаю, буде стабілізація курсу долара відносно євро десь між 1,17 і 1,18. Це чому так виросла євро. Ми встановлюємо курс української валюти відносно долара. А долар має свій курс відносно євро. І от долар відносно євро трошки впав. І очевидно, що євро посилилося в Україні».

Савченко також дав прогноз щодо курсу гривні на 2026 рік.

«Мій прогноз був на кінець початку цього року приблизно 43 гривні за долар. Десь на середину року ми видим, мабуть, 44-45. На кінець року може бути і 46, може навіть і більше», — сказав він.

Економіст зазначив, що така тенденція може виглядати негативно для населення, проте для українського бізнесу це позитивно:

«В останні три роки курс гривні до долара був відносно стабільний. А інфляція щороку була приблизно 10%, навіть трохи більше. Це означає, що купівельна спроможність доларів впала, а гривні виросла. І наші товари стали неконкурентоспроможні на світових ринках. Саме через дуже дорогу переоцінену гривню», — додав він.

На думку Савченка, помірна девальвація гривні може допомогти відновити конкурентоспроможність українських товарів та сприяти динаміці економічного зростання:

«Для когось це плюс, для когось це мінус. Але якщо брати динаміку економічного зростання, перспективного, незначна девальвація гривні буде корисна», — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що курси долара та євро в Україні наприкінці січня можуть трохи знизитися. Валютний ринок стабільний, а попит на валюту поступово падає.