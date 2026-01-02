Економіст назвав найкращу валюту для заощаджень 2026 року

© ТСН.ua

Реклама

Плануючи створення «фінансової подушки» 2026 року, українцям варто насамперед оцінити власні фінансові можливості та цілі накопичення.

Про це в інтерв’ю виданню «Главред» сказав очільник Комітету економістів України Андрій Новак.

З його слів, перед будь-якими інвестиційними рішеннями важливо з’ясувати, чи має людина змогу регулярно відкладати кошти, у яких обсягах це реально робити та яку мету переслідують заощадження — просте збереження або отримання доходу.

Реклама

«Якщо є можливість робити заощадження, і вони не надто великі, то рекомендую їх зберігати не „під подушкою“, а в комерційних банках, що входять до десятки найбільших банків України, та ділити суму на три рівних „кошики“: гривня, долар і євро, або інші „тверді валюти“. У гривнях ви отримаєте найвищий відсоток, а, тримаючи кошти в доларі, євро чи іншій „твердій валюті“, ви захищаєте себе від девальвації та інфляції. Таким чином можна максимально захиститися й отримати більш-менш пристойний дохід», — додав Новак.

Експерт запевняє, що якщо є можливість заощаджувати більше, то зараз найкращий час купувати нерухомість і землю, оскільки на них сьогодні в Україні мінімальні ціни, нижчими вони вже не будуть (вони вже й так на рівні собівартості або нижче).

Нагадаємо, експерти надали прогноз курсу долара та євро на січень 2026 року. Більшість аналітиків погоджуються, що перший тиждень січня (до 8–10 числа) буде періодом затишшя.