Економіст пояснив, чому маркетинг у фармгалузі - це не “зло”

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Такий висновок зробив міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук в авторській колонці для УНН, проаналізувавши природу маркетингових платежів.

За словами експерта, на фармацевтичному ринку роздмухується суперечка між виробниками лікарських засобів та аптечними мережами в питанні суттєвого зниження цін на основні препарати.

“Знову ж таки, не буду переповідати преамбулу конфлікту, якщо коротко – існують так звані маркетингові платежі, які виробники медичних препаратів виплачують аптечним мережам за якісну представленість їх препаратів на полицях аптек та ефективність продажів. Більшість виробників вважають ці платежі необхідним злом і роблять все для того, щоб їх заборонити на державному рівні, а аптечні мережі відстоюють їх необхідність”, - пояснює Гарбарук.

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Як зазначив економіст, ці платежі дозволяють аптекам розвиватися, бути економічно спроможними і робити послуги з надання повного комплексу послуг доступними для кожного громадянина України в той момент, коли вони йому необхідні.

“Внесення дисбалансу у взаємовідносинах між виробниками фармпрепаратів та аптечних мереж на 100% завершиться здорожчанням препаратів та суттєвим погіршенням рівня надання послуг для кінцевого споживача”, - наголосив він.

Експерт підкреслив, що подібна модель маркетингової співпраці широко застосовується у FMCG-секторі (продуктова група) — і там вона є нормальною частиною ринку.

“Оцінюючи реальну ситуацію з середини роздрібного мережевого бізнесу, я розумів, що саме за рахунок таких платежів, які стосувались товарів з високою маржинальністю зі сторони виробника, і з’являється можливість: компенсувати втрату націнки на соціальних товарах, що становлять основу споживчого кошика покупців – особливо соціально незахищеної верстви населення, включаючи пенсіонерів; реалізувати програми цінових акцій на основні продуктові групи; покращувати рівень надання послуг для покупців на самих торговельних локаціях, оновлювати холодильне та торговельне обладнання та багато іншого”, - підкреслив Гарбарук.

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Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні заборонено укладати маркетингові договори між виробниками ліків та аптеками. Це рішення, за задумом, мало призвести до зниження цін на препарати, але на практиці цього не відбулося. Наразі в МОЗ обговорюють проєкт постанови про дозвіл укладати маркетингові угоди, але з обмеженням.