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Економіст пояснив, чому маркетинг у фармгалузі - це не “зло”
Різке втручання у систему маркетингових взаємин між виробниками ліків та аптечними мережами може обернутися зростанням цін на препарати та зниженням рівня надання послуг для споживачів.
Такий висновок зробив міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук в авторській колонці для УНН, проаналізувавши природу маркетингових платежів.
За словами експерта, на фармацевтичному ринку роздмухується суперечка між виробниками лікарських засобів та аптечними мережами в питанні суттєвого зниження цін на основні препарати.
“Знову ж таки, не буду переповідати преамбулу конфлікту, якщо коротко – існують так звані маркетингові платежі, які виробники медичних препаратів виплачують аптечним мережам за якісну представленість їх препаратів на полицях аптек та ефективність продажів. Більшість виробників вважають ці платежі необхідним злом і роблять все для того, щоб їх заборонити на державному рівні, а аптечні мережі відстоюють їх необхідність”, - пояснює Гарбарук.
Як зазначив економіст, ці платежі дозволяють аптекам розвиватися, бути економічно спроможними і робити послуги з надання повного комплексу послуг доступними для кожного громадянина України в той момент, коли вони йому необхідні.
“Внесення дисбалансу у взаємовідносинах між виробниками фармпрепаратів та аптечних мереж на 100% завершиться здорожчанням препаратів та суттєвим погіршенням рівня надання послуг для кінцевого споживача”, - наголосив він.
Експерт підкреслив, що подібна модель маркетингової співпраці широко застосовується у FMCG-секторі (продуктова група) — і там вона є нормальною частиною ринку.
“Оцінюючи реальну ситуацію з середини роздрібного мережевого бізнесу, я розумів, що саме за рахунок таких платежів, які стосувались товарів з високою маржинальністю зі сторони виробника, і з’являється можливість: компенсувати втрату націнки на соціальних товарах, що становлять основу споживчого кошика покупців – особливо соціально незахищеної верстви населення, включаючи пенсіонерів; реалізувати програми цінових акцій на основні продуктові групи; покращувати рівень надання послуг для покупців на самих торговельних локаціях, оновлювати холодильне та торговельне обладнання та багато іншого”, - підкреслив Гарбарук.
Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні заборонено укладати маркетингові договори між виробниками ліків та аптеками. Це рішення, за задумом, мало призвести до зниження цін на препарати, але на практиці цього не відбулося. Наразі в МОЗ обговорюють проєкт постанови про дозвіл укладати маркетингові угоди, але з обмеженням.