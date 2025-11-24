Економіст пояснив, чому падає гривня і що буде з курсом до кінця року

Гривня / © ТСН.ua

Економіст Олександр Савченко пояснив причини падіння курсу гривні та дав прогноз на термін до кінця року.

Про це він розповів в ефірі програми «Ранок.LIVE».

Савченко зазначив, що нинішній курс гривні практично не залежить від внутрішніх економічних процесів, а повністю прив’язаний до допомоги європейських та інших міжнародних партнерів і до політичної ситуації, зокрема успіхів чи невдач на фронті.

«Поки що фінансування України забезпечено, і, за моїми даними, на перший квартал наступного року нам вистачатиме валюти для покриття дефіциту та фінансування зброї. А от далі є проблеми. І з огляду на ці проблеми Міжнародний валютний фонд рекомендував Національному банку трішки послабити гривню», — пояснив Савченко.

Він спрогнозував, що до кінця року курс гривні становитиме 43–44 грн за долар, назвавши коливання в межах 3–5% «абсолютно нормальними».

«Не треба хвилюватися. В Штатах долар падав на 15%, євро зростало на 20%, а потім відновилася нова курсова рівновага. Тому втрата позицій гривні наразі йде на користь українській економіці», — додав економіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що банкір Тарас Лєсовий розповідав, що буде з курсом долара і євро до кінця листопада.