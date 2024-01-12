Економіст попередив про появу фальшивих купюр: який номінал та як відрізнити

Офіційної інформації про це поки що не було.
У Києві нібито з'явилися фальшиві купюри номіналом у 200 грн старого зразка.
Про це повідомив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.
"Випуск 2014 року. Якість дуже хороша, навіть є водяний знак. Відрізнити можна при детальному вивченні магнітної стрічки — вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки — якість паперу відрізняється", — заявив він.
Кущ закликав громадян бути уважними, адже, за його інформацією, підробок може бути чимало.
"Схоже на вкидання якісної поліграфії, промислової якості", — підсумував він.
Офіційного підтвердження від НБУ чи Нацполіції наразі не було.
Раніше ми писали, що робити з пошкодженими купюрами і чому термінал часто не приймає гривні.
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