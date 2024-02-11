Економіст пояснив, що відбувається з цінами на яйця та олію в Україні

Державний комітет статистики показує, що ціни на яйця та олію в Україні зменшуються, але в реальності ціни лишились на тому ж рівні, якому були раніше.

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Про це в етері телемарафону заявив економіст Олег Пендзин.

"По яйцях і по олії Держкомстат показує зменшення цін. В реальній дійсності ціни практично лишилися на тому самому рівні. Але Держкомстат дає загальносередні ціни по Україні. Чим ближче до кордону. Там є моменти подешевшання. Ми з вами достатньо багато експортуємо тих самих яєць, тої самої олії. Як тільки починається блокування кордонів у нас з вами об'єктивно на ринку загальний обсяг пропозиції збільшується", - заявив економіст.

Він зазначив, що якщо ще деякі продукти можна в глибоку заморозку відправити і дочекатися поки ситуація на кордоні вирішиться, то яйця компанії заморозити не можуть, тобто їх треба кидати на ринок.

"І об'єктивно там, де їх на ринку більше, ніж попит, ціна на них або стоїть, або починає знижуватися. Теж саме з олією. По Києву ситуація трошки гірша, але все одно ми бачимо, що такого карколомного росту цін немає. Принаймні величезного росту, як було, наприклад, у 22-го році, немає точно. Більш-менш ситуація прогнозована", - додав Пендзин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі хочуть запровадити ПДВ на українську олію та обмеження ввезення цукру.

Крім того, ми раніше інформували, що українці по-новому платитимуть за комуналку.

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