Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта здешевшає

Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта здешевшає

В Україні може стабілізуватись курс долара.

Це залежить від того, як швидко західні партнери нададуть Україні фінансову допомогу та чи будуть можливості відновити експорт.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав президент Київської школи економіки, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

"Ріст долара зараз - це паніка. Невизначеність через те, що може статись. А тому підйом до 38-40 гривень за долар не відповідає ринку. Це тільки готівковий долар, Його можна купувати для обмеженої кількості економічних дій: щоб заощаджувати у доларах та для того, щоб за ці долари купити щось за кордоном. Безготівковий долар він продається по-іншому, за меншими цінами. І зараз по суті в нас є три курси доларів: Національного банку, вартість, за якою продають банки безготівковий долар та готівковий. Готівковий долар перебуває під найбільшим тиском людей. Тобто люди зараз панікують і тому долар подорожчав", - сказав Милованов.

Тимофій Мілованов додав, що ажіотаж довкола іноземної валюти може впасти і тоді курс стабілізується.

"Схоже ми вже бачити у 2014 та 2016 роках, коли долар коштував майже 40 грн, проте потім повертався назад. Паніка зараз полягає у тому, що в людей є готівка у гривнях, вони бачать подорожчання долара та реагують на це і починають купувати", - наголосив президент Київської школи економіки.

Обвал гривні чи звичайна паніка – президент Київської школи економіки Тимофій Милованов

Тимофій Милованов наголосив, що є дві фундаментальні речі, які вплинуть на спроможність Нацбанку підтримувати курс долара.

"Перший - це допомога від наших західних партнерів. Були оголошення про фінансову підтримку України, проте кошти ще не надійшли. Коли ці гроші будуть надходити, тоді ситуація покращиться. Друге - це експорт. Якщо Одесу розблокують до осені, то це стабілізує нашу можливість експортувати. Або якщо зараз уже розвивають нові напрямки для експорту через залізницю. А експорт - це надходження. Тобто я б звертав увагу на ці новини", - сказав Милованов.

Президент Київської школи економіки наголосив, що в економічному сенсі Україні було складніше в 2014-2016 роках, оскільки тоді була велика інфляція. Зараз же навіть за умов повномасштабної війни Нацбанк стабілізував економіку, проте після трьох місяців люди почали панікувати.

"Зараз ми бачимо, що відбувається з цінами на бензин, зарплатами. За таких умов люди починають хвилюватись. Бо ще на початку війни все було, зараз уже є проблеми. І у людей змінюються очікування. Якщо в найближчий час фінансова допомога з Заходу швидко не надійде, то до середини липня все стане гірше", - сказав Милованов.

Економіст додав, що вже у червні-липні стане зрозуміло, як Україні надаватиметься допомога. І якщо до цього часу вона надходитиме, то курс валют може стабілізуватися. Також усе залежатиме і від того, чи зможе Україна експортувати свій урожай, а це - середина осені.

"Ми сподіватимемось, що війна до того часу закінчиться, але вона триває вже три місяці. І тут треба розглядати різні сценарії. І не дай Боже, війна затягнеться, то нова дата - це опалювальний сезон", - сказав Мілованов.

Також економіст закликав українців проаналізувати свої доходи на роботі та не поспішати продавати активи, оскільки після війни їх ціна може змінитись.

Нагадаємо, від 21 травня Національний банк скасовував обмеження на встановлення курсу, при цьому офіційний курс гривні до долара залишив фіксованим.

Офіційний курс долара в Україні і надалі залишається 29,25, так само, як і курс усіх безготівкових операцій для імпортерів та експортерів. Сталий курс тримають, аби, попри все, зберегти фінансову стабільність держави.

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