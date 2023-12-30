Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій

Україна має власну фінансову подушку, яка дозволяє щонайменше квартал власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті.

Про це очільник Комітету економістів України Андрій Новак розповів у ефірі "Еспресо".

"Відразу хочу всіх заспокоїти, ніякого варіанту невиплат чи затримки виплат у січні, лютому, березні не буде. Україна має свою фінансову подушку, яка дозволяє нам щонайменше квартал, тобто три місяці, власними ресурсами виконувати як мінімум соціальні статті. Хочу нагадати, що всі соціальні статті, починаючи від пенсій, зарплат, соціальних допомог по різних категоріях, стоять у державному казначействі до сплати на першому місці", - зауважив Андрій Новак.

За його словами, в українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів, але інші 50% - наші внутрішні економічні спроможності, які дозволяють Україні самостійно щонайменше квартал, а в принципі й півріччя, витягнути, користуючись власними ресурсами.

"Тому, хочу заспокоїти, що найменше протягом кварталу нам не треба ні про що хвилюватися. А за січень-лютий ці процедурні затримки у США та ЄС будуть подолані. Перший квартал ми спокійно переживаємо власними ресурсами", - сказав очільник Комітету економістів України.

Новак додав, що є також чинні програми зовнішньої допомоги, наприклад, з МВФ на 4 роки, з ЄС та з урядами десятків країн світу.

"Зараз я б не перебільшував ці процедурні проблеми та затримки. По-перше, Україна має свій певний внутрішній економічний резерв, а по-друге, зовнішня допомога все одно буде надходити, бо вона закладена у бюджетах і ЄС, і США, і понад у 60 країн світу, які підтримують Україну", - резюмував Андрій Новак.

Нагадаємо, у США схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Згодом Джо Байден висловив занепокоєння тим, що боротьба республіканців у Конгресі може зашкодити допомозі Україні, і пообіцяв незабаром виступити з «великою промовою», щоб пояснити, чому США повинні продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

Байден також припустив, що може бути "інший спосіб" надання підтримки Києву, якщо Конгрес її не схвалюватиме. Подробиць він не навів.

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