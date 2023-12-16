Економіст розповів, скільки коштуватиме українцям новорічний стіл

В Україні цього року новорічний стіл коштуватиме 2880 грн, а зі смаколиками - трохи дорожче. Йдеться про святкування з традиційними для українців наїдками.

Про це в ефірі телемарафону повідомив економіст Олег Пендзин.

За його словами, торік українцям у середньому новорічний стіл коштував близько 2655 грн, а зі смаколиками - близько 3000 грн.

"Це стіл традиційний для України стіл - з нашими класичними салатами, трошки копченого м'яса, білий хліб, сири. Варіант, який, напевно, буде в більшості сімей українців. Це без ікри, без екзотичних смаколиків, але з цитрусовими. Щодо минулого року, то наш стіл став дорожчим на 7-8%", - розповів експерт.

Якщо ж порівнювати стіл 2021 і 2022 року, то тоді новорічний стіл став дорожче на 40%, адже у 2022-го була дуже велика інфляція.

"Цей рік набагато лагідніше. Порівняно з минулим роком у нас не сильно, але подешевшав "борщовий набір". Дорожче м'ясо і м'ясопродукти - десь на 13-14 %. Трохи пішли вгору копчені ковбаси, курятина тримається на тих самих цінах. Яйця навіть дешевше, ніж рік тому. Безперечно, перед святами за тиждень побачимо невеличке зростання цін на все, бо буде з'являтися попит", - каже Олег Пендзин.

Як повідомлялося, на українських ринках та в магазинах зростають ціни на картоплю. Вартість підвищується, адже серед українців збільшився попит на овоч.

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