Економіст розповів, скільки людей поїхали з України через війну

Україна пройшла через "найгірший сценарій" міграції - війна спричинила виїзд за кордон 7 млн осіб.

Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

"Основну втрату ми вже маємо - це 7 млн українців, які виїхали за кордон. Відповідно, за різними оцінками, зараз на контрольованій Україною території знаходиться близько 28-29 млн людей", - сказав експерт.

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За його словами, відтік населення спричинив втрати для місцевого бізнесу:

"Якщо в Харкові було 1,7 млн населення, то зараз за різними підрахунками, 0,9-1,1 млн населення. Звичайно, там локальний бізнес втратив суттєво. Україна втратила близько 12% ВВП з тих 35-37%, які ми цього року втрачаємо, лише за рахунок того, що інвестиції і частково бізнес релокувалися за кордон, за межі країни. Тому найгірший сценарій ми вже мали, вже це пройшло".

Також Длігач прокоментував тимчасову внутрішню міграцію. За його оцінками, переїзд людей з міста до села буде в межах 3-4% населення.

Нагадаємо, що найбільше українських вимушених переселенців прийняла в себе Польща. Також українці знаходять притулок у Німеччині, Чехії, Словаччині, Угорщині, Молдові та багатьох європейських країнах.

За різними дослідженнями, від 50-70% українців, що виїхали мають вищу освіту, володіють хоча б однією іноземною мовою, а також мають конкурентну професію для ЄС. Низка країн вже зараз почала боротьбу за робочі руки українських біженців.

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