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ТСН у соціальних мережах

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Екс-радник президента США з нацбезпеки привітав запуск інноваційного LegalTech-хабу Y-Park у Харкові Актуально

Міжнародна підтримка українських інновацій виходить на новий рівень. Колишній радник президента США з національної безпеки та екс-директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант у відставці Майкл Флінн записав відеозвернення, у якому привітав українського підприємця Сергія Петрика із запуском науково-технологічного парку Y-Park при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові.

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Екс-радник президента США з нацбезпеки привітав запуск інноваційного LegalTech-хабу Y-Park у Харкові

Редакція ознайомилася з непублічним відеозверненням Флінна, у якому американський генерал підкреслив стратегічну важливість інвестицій в українську науку та освіту.

«Вітаю із запуском Y-Park. Це важлива віха, і я знаю, скільки бачення, самовідданості та важкої праці потрібно, щоб втілити такий проект у життя. Я захоплююся вашою відданістю підтримці інновацій, науки, освіти та наступного покоління підприємців і дослідників в Україні. Люди, які інвестують у знання, можливості та молоді таланти, допомагають будувати сильніше майбутнє для своєї країни,» — зазначив Майкл Флінн, побажавши успіху Сергію Петрику, його дружині Анні та всій команді Y-Park.

Хто такий Майкл Флінн

Генерал-лейтенант Майкл Томас Флінн — один із найвпливовіших представників американського оборонного та розвідувального істеблішменту. За понад 33 роки служби в Армії США він обіймав ключові посади:

  • Директор розвідки Об’єднаного командування спеціальних операцій (JSOC) під час операцій в Іраку та Афганістані.

  • Директор розвідки Центрального командування Збройних сил (CENTCOM).

  • З 2012 по 2014 рік — 18-й директор Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), тобто найвищий офіцер військової розвідки країни.

  • У 2017 році обіймав посаду Радника Президента США з питань національної безпеки.

Серед його нагород — Defense Superior Service Medal, Bronze Star Medal та Legion of Merit. Має три магістерські ступені, є автором національного бестселера та активним прихильником ветеранських організацій у США.

Його увага до харківського проекту вказує на те, що американський оборонний та політичний істеблішмент розглядає збереження та цифровізацію інтелектуального капіталу України як елемент стратегічної стійкості держави.

Що таке Y-Park

  • Науковий парк Y-Park створюється на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — одного з найстаріших та найавторитетніших ВНЗ України (заснований у 1804 році). Серед 100 000+ випускників — десять з вісімнадцяти суддів Конституційного суду. Університет розташований у Харкові — за 30 кілометрів від кордону, у місті де тривоги тривають до 20 годин на добу.

  • Мета Y-Park — стати першим LegalTech AI-хабом континентальної Європи. Ключовий проект першого етапу — оцифрування 25 000 рідкісних юридичних томів (деяким понад 400 років). Оцифровані видання стають унікальним масивом даних для навчання юридичних AI-моделей — континентальним аналогом Harvard Caselaw Access Project. Серед модулів парку — AI-асистент для юристів JURIS.AI, платформа громадянських ініціатив та правовий навігатор для понад мільйона ветеранів.

  • До 2031 року Y-Park планує залучити понад $100 мільйонів у вигляді міжнародних грантів, інституційного фінансування та приватних партнерств. Проект реалізується під керівництвом ректора Анатолія Гетьмана (переобраний 523 голосами з 544 у січні 2026 року) та проректора з наукової роботи Дмитра Лученка.

«Розумний капітал» діаспори

Партнером університету у розвитку Y-Park виступає Сергій Петрик — представник української бізнес-діаспори, який допомагає залучати міжнародні контакти, експертизу та можливості для розвитку проекту. За його плечима — понад 20 років у сфері маркетингу та event-менеджменту, 70+ міжнародних конференцій (аудиторія 100 000+ учасників) та організація заходу, що встановив світовий рекорд Гіннесса (121 348 одночасних глядачів).

Петрик надає проекту так званий Smart Capital — маркетингову стратегію, доступ до міжнародних бізнес-мереж ОАЕ, США та Європи, координацію роботи з міжнародними донорами. Його участь — на волонтерських засадах.

Взаємодія Петрика з університетом відображає ширший тренд: українська діаспора за кордоном трансформується у потужну мережу підтримки яка інвестує досвід і зв’язки в українські інституції. Серед прикладів — участь українців у глобальних компаніях на кшталт GitLab та Revolut, а також нових платформах: зокрема DeHealth, яка під керівництвом співзасновниці Анни Бон побудувала AI-інфраструктуру для медичних даних у 80+ країнах. Громадсько-економічний рух Energy Nation описує це як формування розподіленої економіки де діаспора працює як глобальна мережа підтримки та розвитку.

«Якщо ми не оцифруємо це зараз — ми втратимо не книги. Ми втратимо конкурентну перевагу яка будувалася 220 років. Наша команда та партнери з усього світу готові зробити так, щоб про український LegalTech заговорили на найвищому міжнародному рівні,» — каже Сергій Петрик.

Для України, яка вже четвертий рік живе в умовах повномасштабної війни, такі проєкти стають не лише освітньою чи технологічною ініціативою. Вони формують інтелектуальну інфраструктуру майбутнього. І той факт, що на запуск Y-Park звертають увагу міжнародні лідери рівня Майкла Флінна, демонструє: українські університети та інноваційні екосистеми залишаються частиною глобального порядку денного.

Офіційне джерело: НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Y-Park: y-park.org

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