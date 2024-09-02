Експерт розповів, чи зросте ціна на пальне через нові акцизи

Після введення нового закону про акцизи на пальне ціни на бензин і дизель значно не зростуть. Однак автогаз може подорожчати до 33 грн/л.

Про це розповів директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн Укрінформу.

За його словами, підвищення цін на бензин і дизель може скласти 1,5-2 грн за літр, що є в межах нормальних коливань.

Куюн прокоментував, що наразі не слід очікувати значних змін у цінах на пальне. По-перше, підвищення акцизу є незначним, по-друге, компанії вже зробили великі запаси напередодні.

На світових ринках склалися сприятливі умови, що компенсує зростання податкової складової у вартості пального завдяки зниженню закупівельних цін.

Однак ціна на скраплений газ у вересні може зрости більше, ніж на інші види пального, до 33 грн за літр в середньому. Це пов'язано з більшим підвищенням акцизу на автогаз і проблемами з накопиченням великих запасів цього пального. Незважаючи на це, скраплений газ залишиться більш економічно вигідним варіантом порівняно з бензином.

Нагадаємо, 1 вересня набирає чинності закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне. Закон встановлює нові мінімальні ставки акцизного податку: 359 євро за 1000 л бензину, 330 євро за 1000 л дизельного пального та 125 євро за 1000 кг скрапленого газу. Експерти вважають, що підвищення акцизів не суттєво вплине на ціни на бензин і дизель, але може призвести до подорожчання автогазу.

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