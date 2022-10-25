Ексголова Нацбанку прокоментував дії НАБУ: "Оголошують в розшук тих, хто переховується"

Шевченко заявляє, що повідомив слідство про своє місцеперебування.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко прокоментував оголошення його в розшук та запевнив, що не переховується від слідства.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук. Оголошують в розшук тих, хто переховується", – заявив Шевченко.

Також він запевнив, що співпрацює зі слідством, перебуваючи в одній із країн ЄС.

"Перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, я офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження. Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит. Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством", – написав він.

Шевченко назвав своє оголошення в розшук свідченням заангажованості слідства.

"Вочевидь, питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї "нафталінової" справи хочуть зліпити "перемогу". Вважаю, що оголошення мене в розшук за викладених вище обставин є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу. Це ще називають – fairplay", – зазначив Шевченко.

Оголошення підозри та розшук Шевченка

4 жовтня колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку "з причин, повʼязаних зі здоровʼям". Президент Володимир Зеленський схвалив це рішення.

6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він перебував головою правління "Укргазбанку".

25 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в "Укргазбанку".

В розшук також оголосили одного із заступників голови правління "Укргазбанку" та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови – Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.