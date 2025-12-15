Володимир Кудрицький / © скриншот з відео

Колишній очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький отримав 40 млн грн премії під час звільнення.

Про це в етері «СВОЇ» заявив нардеп Олексій Кучеренко.

«Пан Кудрицький, коли уходив з компанії, виписав собі 40 мільйонів гривень премії. Задумайтесь. У серпні минулого року людина, яка кидала компанію за власним бажанням, яка зірвала укриття, довела до технічного дефолту, оці скандали всі з сонячними станціями Шурми, із крадіжками тощо, вона виписала собі таку премію», — сказав Кучеренко.

«Це брехня»

Володимир Кудрицький раніше назвав брехливою інформацію про нібито виплату йому 40 млн грн після звільнення з посади. Про це Кудрицький розповів в інтервʼю Суспільному.

«Це брехня. Джерелом цієї історії про 40 млн є телеграм-канал „Труха“. Він же поширював історії про мою зарплату у 2 млн грн, що теж — фейк, тому що моя зарплата була в пʼять разів нижчою», — сказав він.

Кудрицький додав, що його контракт, передбачав, що певні виплати відтерміновуються до його закінчення. Тобто при звільнені він отримав виплати, які були накопичені за попередні роки.

«Я дійсно отримав ці виплати, але це не було 40 мільйонів, нічого близького до 40 мільйонів. Ця сума в декілька разів менша», — сказав ексголова Укренерго.

Що передувало

Раніше, 21 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки у Кудрицького. Слідчі дії стосувалися можливого завищення вартості підрядних робіт та обсягів вирубки лісу під час будівництва енергетичних магістралей.

Джерела уточнювали, що правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень, пов’язаних з імовірними зловживаннями під час керівництва Кудрицького компанією «Укренерго».

Сам Кудрицький підтвердив факт обшуків і заявив, що під час слідчих дій у нього вихопили телефон з рук. Наступного дня, 22 жовтня, він прибув на перший допит і повідомив журналістам, що має статус свідка.

28 жовтня стало відомо, що ДБР затримало екскерівника «Укренерго» у Львівській області. Також у межах цього розслідування підозру оголосили львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який нині перебуває під вартою.

Слідство вважає, що Гринкевич створив схему, до якої 2018 року приєднався Кудрицький, на той час заступник директора «Укренерго». За даними ДБР, у результаті змови з приватною компанією державне підприємство переказало підрядникові понад 13,7 млн грн авансу за реконструкцію підстанцій. Ці кошти, як стверджують слідчі, учасники схеми привласнили, не маючи наміру виконувати роботи.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, за його даними, збитків державі Кудрицький не завдав. Він пояснив, що тендер, через який відкрите провадження, проводили під банківську гарантію, а банк повернув «Укренерго» аванс понад 13 млн грн.

29 жовтня Печерський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід Кудрицькому. Його під конвоєм доправили до суду.

За рішенням суду його взяли під варту на час досудового слідства з правом внесення застави в розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня колишнього очільника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 мільйона гривень. І того самого дня Кудрицький вийшов із СІЗО. Захисник колишнього чиновника повідомив, що заставу внесла компанія, не пов’язана з Кудрицьким.