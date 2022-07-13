Ексочільнику АРМА повідомили про підозру через розтрату понад 400 мільйонів: подробиці

Про підозру також повідомлено ще чотирьом особам.

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень у 2019 році.

Антон Янчук очолював АРМА у 2016-2019 роках.

Про це повідомляє САП у Telegram.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Як була організована схема:

Посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість.

У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства "СЕТАМ", які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

В ході досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз). Мережа "Ашан" зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вилучили вищевказані земельні ділянки;

продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства "Сетам", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві арештували майно в криптовалютних шахраїв. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.

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